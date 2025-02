Rechtzeitig zum Nations-League-Auftakt ist Lia Wälti (31) wieder in Topform und überzeugt im London-Derby. Ein weniger angenehmes Wochenende haben Géraldine Reuteler (25) und Nadine Riesen (24) hinter sich.

1/5 Géraldine Reuteler und Eintracht Frankfurt müssen in einer Woche gleich zweimal unten durch. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Arsenal dominiert im Derby vor 56'748 Fans im Emirates Stadium,

Terchoun erzielt Traumtor für Dijon, Frankfurt verliert zwei Topspiele

Lucas Werder Reporter Fussball

Arsenal und Wälti dominieren im Derby

Fünf Monate vor der Heim-EM ist Lia Wälti (31) endgültig zurück. Bei der 5:0-Gala im Nordlondon-Derby gegen Tottenham steht die Nati-Captain zum ersten Mal in diesem Jahr in einem Ligaspiel in der Arsenal-Startelf. Vor 56'748 Fans, im beinahe ausverkauften Emirates Stadium zeigt die Emmentalerin eine starke Partie und spielt 90 Minuten durch. Nachdem sich Wälti im November wegen eines Abszesses hatte unters Messer legen müssen, war sie rund zwei Monate ausgefallen.

Terchoun-Traumtor bei Dijon-Sieg

Auch Meriame Terchoun (29) hat ein erfreuliches Wochenende hinter sich. Beim 2:1-Sieg von Dijon gegen Reims erzielt die Nati-Allrounderin mit einem sehenswerten Sololauf ihren dritten Saisontreffer. Damit festigt Dijon Platz vier, für die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb dürfte es aber nicht mehr reichen.

Frankfurt verliert gleich zwei Topspiele

Nach sieben Siegen in Serie müssen die beiden Frankfurt-Schweizerinnen Géraldine Reuteler (25) und Nadine Riesen (24) eine Horrorwoche hinnehmen. Erst geht der Pokal-Viertelfinal gegen Bayern München mit 1:4 verloren, dann kassieren sie im Spitzenkampf gegen Wolfsburg eine 1:6-Klatsche. Im Dreikampf um den Meistertitel muss die Eintracht die Tabellenführung an Bayern abtreten.

Premiere für Schertenleib

Erst ein sehenswerter Hackentrick, dann der perfekt platzierte Flachschuss – beim 5:1-Sieg gegen den FFC Madrid gelingt Sydney Schertenleib (18) ihr erstes Tor für das A-Team des FC Barcelona. Das Nati-Juwel kommt eine Viertelstunde vor Schluss zu ihrem fünften Einsatz in der Primera Division und sorgt kurz darauf für den Endstand.

