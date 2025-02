Im Rahmen der Fussball-EM der Frauen 2025 in der Schweiz haben die Teams ihre Basiscamps ausgewählt. Die Uefa setzt bei den Unterkünften sowie bei der gesamten EM auf Nachhaltigkeit – auch bei den Fans.

1/5 Die UEFA Frauenfussball-EM 2025 findet in der Schweiz statt. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Auf einen Blick Alle 16 Teams haben ihre Basiscamps für die Frauen-EM 2025 ausgewählt

Uefa setzt auf Nachhaltigkeit und minimiert Reiseaufwände der Mannschaften

Fans können öffentliche Verkehrsmittel für Hin- und Rückfahrt kostenlos nutzen

Pascal Keusch Redaktor Sport

Alle 16 qualifizierten Mannschaften der Frauen-EM, die vom 2. bis 27. Juli 2025 stattfindet, haben ihr Basiscamp ausgewählt. Die Camps dienen nicht nur als Unterkunft für die Teams, sondern sind auch wichtige Trainings- und Erholungsorte. Alle Mannschaften beziehen diese mindestens zwei Tage vor ihrem ersten Spiel, um sich optimal auf das Turnier vorzubereiten.

Das EM-Camp der Schweizer Nati liegt, wie bereits vor einer Woche bekanntgegeben, in Thun. Die Unterkunft der Lionesses aus England ist das glamouröse Luxushotel Dolder Grand in Zürich, wo auch die Schweizer Männer-Nati im November 2024 residierte.

Die Basiscamps der Frauen Fussball-Europameisterschaft 2025 Belgien – Les Bains de Saillon Hôtel, Saillon (Hotel) – Stade Saint-Laurent, Saillon (Trainingszentrum)

– Les Bains de Saillon Hôtel, Saillon (Hotel) – Stade Saint-Laurent, Saillon (Trainingszentrum) Dänemark – Hôtel Beaulac Neuchâtel, Neuenburg NE (Hotel) – Stade des Buchilles, Boudry (Trainingszentrum)

– Hôtel Beaulac Neuchâtel, Neuenburg NE (Hotel) – Stade des Buchilles, Boudry (Trainingszentrum) England – The Dolder Grand, Zürich (Hotel) – Sportanlage Au, Opfikon (Trainingszentrum)

– The Dolder Grand, Zürich (Hotel) – Sportanlage Au, Opfikon (Trainingszentrum) Finnland – InterContinental Genève, Genf (Hotel) – Centre Sportif de Versoix, Versoix (Trainingszentrum)

– InterContinental Genève, Genf (Hotel) – Centre Sportif de Versoix, Versoix (Trainingszentrum) Frankreich – Hotel Heiden, Heiden (Hotel) – Sportanlage Bützel, Staad (Trainingszentrum)

– Hotel Heiden, Heiden (Hotel) – Sportanlage Bützel, Staad (Trainingszentrum) Deutschland – FIVE Zurich, Zürich (Hotel) – Sportzentrum Buchlern, Zürich (Trainingszentrum)

– FIVE Zurich, Zürich (Hotel) – Sportzentrum Buchlern, Zürich (Trainingszentrum) Island – Parkhotel Gunten, Gunten (Hotel) – Sportplatz Zelgli, Thun (Trainingszentrum)

– Parkhotel Gunten, Gunten (Hotel) – Sportplatz Zelgli, Thun (Trainingszentrum) Italien – Campus Hotel Hertenstein, Weggis (Hotel) – Thermoplan Arena, Weggis (Trainingszentrum)

– Campus Hotel Hertenstein, Weggis (Hotel) – Thermoplan Arena, Weggis (Trainingszentrum) Niederlande – Belvédère Strandhotel, Spiez (Hotel) – Stadion Lachen, Thun (Trainingszentrum)

– Belvédère Strandhotel, Spiez (Hotel) – Stadion Lachen, Thun (Trainingszentrum) Norwegen – Beau-Rivage Hôtel Neuchâtel, Neuenburg NE (Hotel) – Stade des Chézards, Colombier NE (Trainingszentrum)

– Beau-Rivage Hôtel Neuchâtel, Neuenburg NE (Hotel) – Stade des Chézards, Colombier NE (Trainingszentrum) Polen – SeminarHotel am Ägerisee, Unterägeri (Hotel) – Stadion Herti Allmend, Zug (Trainingszentrum)

– SeminarHotel am Ägerisee, Unterägeri (Hotel) – Stadion Herti Allmend, Zug (Trainingszentrum) Portugal – Geneva Marriott Hotel, Genf (Hotel) – Stade des Arbères, Meyrin (Trainingszentrum)

– Geneva Marriott Hotel, Genf (Hotel) – Stade des Arbères, Meyrin (Trainingszentrum) Spanien – Royal Savoy Hôtel & Spa Lausanne, Lausanne (Hotel) – Stade Juan-Antonio-Samaranch, Lausanne (Trainingszentrum)

– Royal Savoy Hôtel & Spa Lausanne, Lausanne (Hotel) – Stade Juan-Antonio-Samaranch, Lausanne (Trainingszentrum) Schweden – On Your Marks, Cham (Hotel) – Eizmoos, Cham (Trainingszentrum)

– On Your Marks, Cham (Hotel) – Eizmoos, Cham (Trainingszentrum) Schweiz – Hotel Seepark Thun, Thun (Hotel) – FC Dürrenast, Thun (Trainingszentrum)

Die Uefa setzt auf Nachhaltigkeit

Die Uefa hat den nationalen Verbänden gemeinsam mit dem Schweizerischen Fussballverband (SFV) verschiedene Mannschaftsunterkünfte zur Verfügung gestellt, die jeweils ein Hotel und ein zugehöriges Trainingszentrum in der Nähe der acht Austragungsorte bieten. Ziel ist es, die Frauen-EM in der Schweiz nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards zu gestalten. Dabei richten sich die Organisatoren nach ihrer Nachhaltigkeitsstrategie (ESG), gemäss der der Spielplan so gestaltet wurde, dass die Reiseaufwände der Teams auf ein Minimum reduziert werden. Das ermöglicht es den Mannschaften, mit dem Zug oder Bus zu den Spielen zu reisen.

Vorteile für Fans

Laut dem Nachhaltigkeitskonzept der Uefa werden Fans die öffentlichen Verkehrsmittel für eine Hin- und Rückfahrt zu Spielen in der Schweiz kostenlos nutzen können. Damit will der europäische Verband Klimaauswirkungen des Turniers reduzieren.

