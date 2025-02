1/5 Pia Sundhage hat 23 Spielerinnen für die beiden ersten Nations-League-Spieler aufgeboten. Foto: TOTO MARTI

Auf einen Blick Pia Sundhage nominiert Naina Inauen erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft

Mehrere wichtige Spielerinnen kehren nach Verletzungen ins Team zurück

Das erste Nati-Aufgebot von Pia Sundhage (64) im EM-Jahr 2025 hält eine dicke Überraschung bereit: Für die beiden Auftaktspiele der Nations League nominiert die Schwedin zum ersten Mal überhaupt Naina Inauen (24). Die Mittelfeldspielerin steht seit 2024 beim norwegischen Topklub Lyn Fotball unter Vertrag und hat in der vergangenen Saison keine einzige Spielminute verpasst.

«Sie ist eine richtige Box-to-box-Spielerin und ist stark in der Balleroberung», sagt Sundhage über die Debütantin. Die Idee hinter dem Aufgebot: Die Nati-Trainerin ist noch immer auf der Suche nach einem Back-up für Captain Lia Wälti, die in den vergangenen Monaten immer wieder ausgefallen war.

Neben Inauen stehen auch mehrere Rückkehrerinnen in Sundhages Aufgebot, darunter wichtige Teamstützen wie Ramona Bachmann (34), Luana Bühler (28), Géraldine Reuteler (25), und Lia Wälti (31), die zuletzt allesamt verletzt ausgefallen waren. Zum ersten Mal unter Sundhage ist auch Eseosa Aigbogun (31) wieder Teil der Nati. Die Roma-Verteidigerin hatte sich im Januar 2024 das Kreuzband gerissen und erst im November ihr Comeback gefeiert. Aigbogun könnte in diesem Zusammenzug als erst neunte Schweizerin ihr 100. Länderspiel absolvieren.

Kein Aufgebot für Sow

Mit Coumba Sow (30) fehlt dagegen ein grosser Name. «Es gibt viele Spielerinnen, die aktuell gute Leistungen zeigen. Der Konkurrenzkampf wird immer härter», erklärt Sundhage. «Wir haben mit Inauen auf dieser Position eine andere Spielerin aufgeboten und möchten im Mittelfeld verschiedene Dinge ausprobieren. Noch hat aber jede Spielerin die Chance, für die Nati aufgeboten zu werden.»

Zum Start der Nations League trifft die Schweiz am 21. Februar im Letzigrund auf Island, am 25. Februar geht es in Stavanger gegen Norwegen. Beide Teams sind auch an der EM Schweizer Gruppengegner.

Das Aufgebot Tor: Nadine Böhi (St. Gallen), Elvira Herzog (Leipzig), Livia Peng (Bremen). Verteidigung: Eseosa Aigbogun (AS Roma), Luana Bühler (Tottenham), Viola Calligaris (Juventus Turin), Noelle Maritz (Aston Villa), Lara Marti (Leipzig), Nadine Riesen (Eintracht Frankfurt), Julia Stierli (SC Freiburg). Mittelfeld und Sturm: Ramona Bachmann (Houston Dash), Iman Beney (Young Boys), Ana-Maria Crnogorcevic (Seattle Reign), Naina Inauen (Lyn), Noemi Ivelj (Grasshoppers), Alisha Lehmann (Juventus Turin), Alayah Pilgrim (AS Roma), Seraina Piubel (West Ham), Géraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt), Sydney Schertenleib (Barcelona), Meriame Terchoun (Dijon), Smilla Vallotto (Hammarby), Lia Wälti (Arsenal).

