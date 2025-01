Auch diese Talente könnten 2025 durchstarten

Luca Müller, Schwingen

Wie Schwingerkönig Joel Wicki (27) und Unspunnensieger Samuel Giger (26) gewann Luca Müller (20) den Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag. Dass er auch bei den Aktiven eine gewichtige Rolle spielen kann, bewies er letzten Sommer auf dem Brünig. Der Zuger sicherte sich seinen ersten Bergkranz. Die «bösen» Gene erhielt der gelernte Maurer von seinem Vater Bruno Müller (47). Der zweifache Eidgenosse misst wie sein Sohn über 1,90 Meter. Perfekte Voraussetzungen für den Schweizer Nationalsport. Am Eidgenössischen Schwingfest Ende August in Mollis GL könnte Müller für eine Überraschung sorgen. Die Fähigkeiten dazu hat er. (abt)

Lea Meier, Biathlon

Sie ist das Küken im Schweizer Biathlon-Team – doch sie hat es faustdick hinter den Ohren. Lea Meier (23) ist nicht nur (neben der Loipe) für jeden Spass zu haben, sie hat mit ihrem 23. Rang im Einzel von Kontiolahti (Fin) im Dezember auch schon gezeigt, dass viel Potenzial in ihr steckt. Die Prättigauerin könnte im Februar für eine Überraschung an der Heim-WM in Lenzerheide gut sein. An jenem Ort, an dem sie 2020 Jugend-Weltmeisterin wurde. Ihr Vorteil: Sie hat an der Elite-WM als aufstrebendes Talent weniger Erfolgsdruck als ihre älteren Teamkolleginnen. (mpe)

Jamiro Reber, Eishockey

Er ist erst 19 und gehört zu den Shootingstars der Saison in der schwedischen SHL. Jamiro Reber ist in den letzten Monaten durchgestartet. Schon 7 Tore und 7 Assists sind dem wendigen, kreativen Stürmer für HV71 Jönköping in seiner Premieren-Saison auf höchster Stufe gelungen. Aktuell glänzt der Sohn der ehemaligen Verteidiger-Legende Jörg Reber (50) in der Altjahrswoche als offensiver Taktgeber der U20-Nati an der WM in Ottawa. Macht der Emmentaler so weiter, ist seine Premiere in der A-Nati nur eine Frage der Zeit – womöglich ist es bereits diese Saison so weit. (mal)