Auf einen Blick Schweiz trifft bei Heim-EM 2025 auf Norwegen, Island, Finnland

Nati-Trainerin Sundhage warnt vor vielen Kämpfen und verspricht gutes Eröffnungsspiel

Hei, hei und halló!

Die Heim-EM 2025 wird aus Schweizer Sicht skandinavisch. In der Gruppe A bekommt es die Nati mit Norwegen, Island und Finnland gleich mit drei Gegnerinnen aus dem hohen Norden zu tun. Aus rein sportlicher Sicht ist es schon fast ein Traumlos. Mit Island liegt das nominell stärkste Team der Schweizer Gruppe in der Weltrangliste «nur» auf Platz 14.

Den absoluten Top-Teams geht die Schweiz im kommenden Sommer also vorerst aus dem Weg. Diese tummeln sich vor allem in der Gruppe D, wo es die EM-Debütantinnen aus Wales mit Titelverteidiger England und den Mitfavoriten Frankreich und den Niederlanden zu tun bekommen.

Sundhage warnt und freut sich

Trotzdem wird die Gruppenphase für die Nati alles andere als ein Selbstläufer. Nati-Trainerin Pia Sundhage (64) weiss genau, was auf ihr Team zukommt. «Wir müssen uns auf viele Kämpfe einstellen», sagt die Schwedin, verspricht gleichzeitig aber auch: «Das Eröffnungsspiel gegen Norwegen wird ein richtig gutes Spiel werden!»

Das bestreiten die Schweizerinnen am 2. Juli in Basel. Es wird aus Nati-Sicht ein Déjà-vu-Erlebnis werden. Nur einen Monat zuvor geht es zum Abschluss der Nations League zu Hause gegen den gleichen Gegner. Und auch mit den Isländerinnen wird man sich im Frühling zweimal duellieren. Einzig mit dem dritten Nations-League-Gruppengegner Frankreich gibt es an der Heim-EM kein Wiedersehen. «Das ist schon etwas speziell, dass wir vor dem Turnier zweimal gegen zwei EM-Gegner spielen», sagt Marion Daube. Trotzdem findet die Direktorin Frauenfussball des SFV: «Ein gutes Los für uns.»

Die Gruppenspiele der Schweiz Mittwoch, 2. Juli 2025: Schweiz - Norwegen (21.00) in Basel Sonntag, 6. Juli 2025: Schweiz - Island (21.00) in Bern Donnerstag, 10. Juli 2025: Finnland - Schweiz (21.00) in Genf

Dem stimmen auch die Spielerinnen zu. «Es ist eine spannende Gruppe, die ausgeglichen ist und in der jedes Team jedes schlagen kann. Ich glaube, dass der Abstand der Möglichkeiten der Teams nicht gross ist», ist sich Captain Lia Wälti (31) sicher. Géraldine Reuteler (25) kommt es nicht ungelegen, dass die Nati bereits im Frühling auf Island und Norwegen trifft. «So können wir uns gut auf sie vorbereiten», findet die Mittelfeldspielerin. Noelle Maritz (28) glaubt, dass die Gegner aus dem Norden der Schweiz ganz gut liegen. «Darum ist der Viertefinal sicher das grosse Ziel.»

Schweizerinnen waren Wunschgegner von Finnland

Doch nicht nur auf Schweizer Seite zeigt man sich zufrieden mit der Gruppenkonstellation. «Eine sehr interessante und ausgeglichene Gruppe. Jedes Team kann weiterkommen», bilanziert Norwegens Trainerin Gemma Grainger (42). «Ich freue mich vor allem, dass wir das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz bestreiten dürfen.»

Für Finnland-Coach Marko Saloranta (52) sei die Schweiz sogar der grosse Wunschgegner gewesen. «Es ist fantastisch, wenn man in einem ausverkauften Stadion gegen den EM-Gastgeber spielen darf», freut sich Saloranta. «Ich denke, alle vier Teams sind mit der Auslosung zufrieden, denn es wird niemand neun Punkte holen.»

Auch Nati-Trainerin Sundhage rechnet mit einer sehr ausgeglichenen Gruppe. Auf einen klaren Favoriten will sie sich nicht festlegen. «Alle vier haben eine Chance weiterzukommen», so die Schwedin. «Aber wir haben den grossen Vorteil, dass wir zu Hause spielen können.»

Sundhage zeigt sich erleichtert, dass ein halbes Jahr vor dem Turnier endlich klar ist, gegen wen es im kommenden Sommer geht. «Jetzt können wir mit der Arbeit beginnen», freut sich die Nati-Trainerin. Bis zum Start ins Heim-Turnier bleiben der Schwedin und ihrem Team dafür noch 197 Tage.

