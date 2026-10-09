Livia Peng – Note 2

Ein bitterer Nachmittag für die Nati-Keeperin. Hat praktisch nichts zu tun, sieht aber bei den ersten beiden Gegentoren schlecht aus.

Iman Beney – Note 4

Hat auf der Position als rechte Aussenverteidigerin Mühe, mit dem 2:2 Sekunden vor der Pause beruhigt sie aber die Schweizer Nerven.

Viola Calligaris – Note 3

Keine einfache Partie für die Atletico-Verteidigerin. Aber bei drei Gegentoren gegen Israel ist auch sie ungenügend.

Noelle Maritz – Note 3

Eines der schlechteren Länderspiele der Abwehrchefin, die beim 3:3 keine gute Figur macht.

Ana-Maria Crnogorcevic – Note 3

Wie die ganze Abwehr ist auch sie ungenügend. Vor dem 3:3 bringt sie Teamkollegin Maritz in die Bredouille.

Lia Wälti – Note 4

Auch der Captain schafft es lange nicht, Ordnung in das Schweizer Spiel zu bringen. Trotzdem noch eine der Besseren.

Géraldine Reuteler – Note 4

Die beste Schweizerin in der Startphase – auch dank des Tors zum 1:0. Danach kann sie aber nicht verbergen, dass sie bei Arsenal wenig Spielzeit erhält.

Sydney Schertenleib – Note 4

Das Top-Juwel vom FC Barcelona ist lange nicht zu sehen, schiesst aber ein herrliches Tor und bereitet zwei Treffer vor.

Seraina Piubel – Note 3

Zwar stets bemüht, das Spiel läuft aber oft an ihr vorbei. Ohne entscheidenden Einfluss.

Riola Xhemaili – Note 4

Nach einer schwachen ersten Halbzeit wird sie nach dem Seitenwechsel doch noch zur Matchwinnerin.

Svenja Fölmli – Note 2

Kommt in der Startphase einen Schritt zu spät und hat danach kaum eine Aktion. Die Auswechslung ist die logische Folge.

Nadine Riesen – Note 4

Kommt in der Pause rein und hilft mit, dass die Leistung der Nati zumindest etwas besser wird als in der ersten Halbzeit.

Lia Kamber – Note 5

Trifft nach ihrer Einwechslung in ihrem zehnten Länderspiel erstmals – und gleich doppelt.

Smilla Vallotto - keine Note

Vallotto kommt in der 83. Minute für Reuteler – zu kurz für eine Bewertung.

Alisha Lehmann – keine Note

Lehmann kommt in der 83. Minute für Beney – zu kurz für eine Bewertung.

Lydia Andrade – keine Note

Andrade kommt in der 89. Minute für Xhemaili – zu kurz für eine Bewertung.