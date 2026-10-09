Livia Peng – Note 2
Ein bitterer Nachmittag für die Nati-Keeperin. Hat praktisch nichts zu tun, sieht aber bei den ersten beiden Gegentoren schlecht aus.
Iman Beney – Note 4
Hat auf der Position als rechte Aussenverteidigerin Mühe, mit dem 2:2 Sekunden vor der Pause beruhigt sie aber die Schweizer Nerven.
Viola Calligaris – Note 3
Keine einfache Partie für die Atletico-Verteidigerin. Aber bei drei Gegentoren gegen Israel ist auch sie ungenügend.
Noelle Maritz – Note 3
Eines der schlechteren Länderspiele der Abwehrchefin, die beim 3:3 keine gute Figur macht.
Ana-Maria Crnogorcevic – Note 3
Wie die ganze Abwehr ist auch sie ungenügend. Vor dem 3:3 bringt sie Teamkollegin Maritz in die Bredouille.
Lia Wälti – Note 4
Auch der Captain schafft es lange nicht, Ordnung in das Schweizer Spiel zu bringen. Trotzdem noch eine der Besseren.
Géraldine Reuteler – Note 4
Die beste Schweizerin in der Startphase – auch dank des Tors zum 1:0. Danach kann sie aber nicht verbergen, dass sie bei Arsenal wenig Spielzeit erhält.
Sydney Schertenleib – Note 4
Das Top-Juwel vom FC Barcelona ist lange nicht zu sehen, schiesst aber ein herrliches Tor und bereitet zwei Treffer vor.
Seraina Piubel – Note 3
Zwar stets bemüht, das Spiel läuft aber oft an ihr vorbei. Ohne entscheidenden Einfluss.
Riola Xhemaili – Note 4
Nach einer schwachen ersten Halbzeit wird sie nach dem Seitenwechsel doch noch zur Matchwinnerin.
Svenja Fölmli – Note 2
Kommt in der Startphase einen Schritt zu spät und hat danach kaum eine Aktion. Die Auswechslung ist die logische Folge.
Nadine Riesen – Note 4
Kommt in der Pause rein und hilft mit, dass die Leistung der Nati zumindest etwas besser wird als in der ersten Halbzeit.
Lia Kamber – Note 5
Trifft nach ihrer Einwechslung in ihrem zehnten Länderspiel erstmals – und gleich doppelt.
Smilla Vallotto - keine Note
Vallotto kommt in der 83. Minute für Reuteler – zu kurz für eine Bewertung.
Alisha Lehmann – keine Note
Lehmann kommt in der 83. Minute für Beney – zu kurz für eine Bewertung.
Lydia Andrade – keine Note
Andrade kommt in der 89. Minute für Xhemaili – zu kurz für eine Bewertung.