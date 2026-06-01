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«Bin happy, bin ich dabei»
Roma-Ass Pilgrim ist nach Verletzungspech zurück in der Nati

Alayah Pilgrim steht vor ihrem ersten Nati-Einsatz unter Trainer Navarro. Nach langer Verletzungspause will die Roma-Stürmerin in den WM-Quali-Spielen gegen Malta und Nordirland ihre Rolle im Team finden.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Nach doppeltem Verletzungspech ist Alayah Pilgrim zurück in der Nati.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Nati trifft in Lugano und Lurgan auf Malta und Nordirland
  • Pilgrim könnte nach Knorpelschaden erstmals unter Trainer Navarro spielen
  • Hinspiel gegen Malta endete mit klarem Schweizer Sieg: 4:1
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Nur wenige Gehminuten vom Vierwaldstättersee entfernt versammelt sich die Schweizer Nati in Luzern für die WM-Quali-Spiele gegen Malta und Nordirland. Das Heimspiel gegen Malta bestreiten die Nati-Spielerinnen allerdings am kommenden Freitag (19.30 Uhr) in der brandneuen AIL Arena in Lugano, ehe dann am Dienstag in der nordirischen Kleinstadt Lurgan (19 Uhr) das Abschlussspiel der Gruppe 2 der Liga B ansteht.

Mit einem Sieg gegen Malta könnte sich die Schweiz bereits den Gruppensieg sichern und damit in die höhere Liga aufsteigen. Das Team würde sich so auch einen Vorteil für die Playoffs erarbeiten. Im Hinspiel gegen Malta holte die Nati einen souveränen 4:1-Sieg. Ein Sieg zu Hause ist eigentlich Pflicht.

Das sieht Stürmerin Alayah Pilgrim genauso: «Wir wollen beide Spiele gewinnen. Wir sind zuversichtlich.» Es sei jetzt wichtig, dass sie gut trainieren und die positive Stimmung beibehalten würden.

Kommts zum ersten Einsatz unter Coach Navarro?

Die Stürmerin dürfte zu ihrem ersten Einsatz unter Trainer Rafel Navarro kommen. Beim letzten Zusammenzug musste die Nati-Stürmerin verletzt abreisen – den ersten unter Navarro verpasste sie ebenfalls aufgrund eines Knorpelschadens.

Über ihre Verletzungen will die Roma-Spielerin nicht gross sprechen. Sie sei jetzt fit und voller Vorfreude. Sie wisse, dass sie ihre Rolle im Team erst noch finden müsse: «Ich bin happy, dass ich überhaupt dabei bin. Der Fokus liegt darauf, dass ich fit bleibe. Ich muss den Trainer noch kennenlernen und er mich auf dem Platz.»

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0:45
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Sie hätten aber bereits mehrere Telefonate geführt und seien in einem stetigen Austausch. «Er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich wichtig bin. Er wollte, dass ich das Spielsystem und die Prinzipien kenne. Das alleine zeigt schon, dass ich eine wichtige Rolle im Team übernehmen kann.»

Dass Pilgrim eine wichtige Rolle einnehmen kann, hat sie bei ihrem Klub in Italien bewiesen. Roma hat das Double gewonnen, beim Sieg in der Coppa Italia wurde sie zur Pause eingewechselt und stand am Ursprung des einzigen Tors: «Ich bin happy, dass das so gekommen ist. Ich hatte den Vorassist gemacht, entsprechend waren die Emotionen sehr gross.»

Nur kurze Party bei Xhemaili

Ebenfalls Grund zur Freude hatte Riola Xhemaili. Die Stürmerin holte mit Eindhoven ebenfalls das Double. Am vergangenen Freitag führte Xhemaili im Final des Eredivisie Cup ihr Team gar als Captain aufs Feld. «Ich war glücklich darüber, dass wir gegen Ajax gewinnen konnten. Die Party war gut, wir haben von Freitag auf Samstag etwas gefeiert», so Xhemaili.

Ihre Mitspielerinnen haben aber mehr gefeiert als sie selbst: «Ich wusste, dass ich am Montag hier mit der Nati bin. Das ist mir schon wichtig, hier fit aufzutreten.»

WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
Schweden
4
1
7
3
Italien
Italien
4
5
5
4
Serbien
Serbien
4
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Frankreich
Frankreich
4
3
7
3
Irland
Irland
4
0
6
4
Polen
Polen
4
-5
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
9
12
2
Spanien
Spanien
4
9
9
3
Island
Island
4
-5
3
4
Ukraine
Ukraine
4
-13
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
13
10
2
Norwegen
Norwegen
4
3
9
3
Slowenien
Slowenien
4
-10
3
4
Österreich
Österreich
4
-6
1
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
Wales
4
10
10
3
Albanien
Albanien
4
-8
3
4
Montenegro
Montenegro
4
-14
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
7
10
2
Türkei
Türkei
4
2
7
3
Nordirland
Nordirland
4
3
6
4
Malta
Malta
4
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
10
12
2
Finnland
Finnland
4
3
9
3
Slowakei
Slowakei
4
-6
3
4
Lettland
Lettland
4
-7
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
4
12
8
2
Belgien
Belgien
4
8
8
3
Israel
Israel
4
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-20
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
Litauen
4
6
7
3
Estland
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-24
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
4
10
12
2
Kroatien
Kroatien
4
10
9
3
Bulgarien
Bulgarien
4
1
3
4
Gibraltar
Gibraltar
4
-21
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
4
13
10
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
5
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
Andorra
4
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
3
-2
3
3
Georgien
Georgien
2
-4
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
3
8
9
2
Moldawien
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
1
Kasachstan
Kasachstan
3
3
6
3
Armenien
Armenien
2
-6
0
Qualifikationsspiele
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