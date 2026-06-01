Roma-Ass Pilgrim ist nach Verletzungspech zurück in der Nati

Alayah Pilgrim steht vor ihrem ersten Nati-Einsatz unter Trainer Navarro. Nach langer Verletzungspause will die Roma-Stürmerin in den WM-Quali-Spielen gegen Malta und Nordirland ihre Rolle im Team finden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Nati trifft in Lugano und Lurgan auf Malta und Nordirland

Pilgrim könnte nach Knorpelschaden erstmals unter Trainer Navarro spielen

Hinspiel gegen Malta endete mit klarem Schweizer Sieg: 4:1

Andri Bäggli Redaktor Sport

Nur wenige Gehminuten vom Vierwaldstättersee entfernt versammelt sich die Schweizer Nati in Luzern für die WM-Quali-Spiele gegen Malta und Nordirland. Das Heimspiel gegen Malta bestreiten die Nati-Spielerinnen allerdings am kommenden Freitag (19.30 Uhr) in der brandneuen AIL Arena in Lugano, ehe dann am Dienstag in der nordirischen Kleinstadt Lurgan (19 Uhr) das Abschlussspiel der Gruppe 2 der Liga B ansteht.

Mit einem Sieg gegen Malta könnte sich die Schweiz bereits den Gruppensieg sichern und damit in die höhere Liga aufsteigen. Das Team würde sich so auch einen Vorteil für die Playoffs erarbeiten. Im Hinspiel gegen Malta holte die Nati einen souveränen 4:1-Sieg. Ein Sieg zu Hause ist eigentlich Pflicht.

Das sieht Stürmerin Alayah Pilgrim genauso: «Wir wollen beide Spiele gewinnen. Wir sind zuversichtlich.» Es sei jetzt wichtig, dass sie gut trainieren und die positive Stimmung beibehalten würden.

Kommts zum ersten Einsatz unter Coach Navarro?

Die Stürmerin dürfte zu ihrem ersten Einsatz unter Trainer Rafel Navarro kommen. Beim letzten Zusammenzug musste die Nati-Stürmerin verletzt abreisen – den ersten unter Navarro verpasste sie ebenfalls aufgrund eines Knorpelschadens.

Über ihre Verletzungen will die Roma-Spielerin nicht gross sprechen. Sie sei jetzt fit und voller Vorfreude. Sie wisse, dass sie ihre Rolle im Team erst noch finden müsse: «Ich bin happy, dass ich überhaupt dabei bin. Der Fokus liegt darauf, dass ich fit bleibe. Ich muss den Trainer noch kennenlernen und er mich auf dem Platz.»

0:45 Nati-Zusammenzug in Luzern: Schertenleib wird bei Empfang von Kolleginnen überrascht

Sie hätten aber bereits mehrere Telefonate geführt und seien in einem stetigen Austausch. «Er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich wichtig bin. Er wollte, dass ich das Spielsystem und die Prinzipien kenne. Das alleine zeigt schon, dass ich eine wichtige Rolle im Team übernehmen kann.»

Dass Pilgrim eine wichtige Rolle einnehmen kann, hat sie bei ihrem Klub in Italien bewiesen. Roma hat das Double gewonnen, beim Sieg in der Coppa Italia wurde sie zur Pause eingewechselt und stand am Ursprung des einzigen Tors: «Ich bin happy, dass das so gekommen ist. Ich hatte den Vorassist gemacht, entsprechend waren die Emotionen sehr gross.»

Nur kurze Party bei Xhemaili

Ebenfalls Grund zur Freude hatte Riola Xhemaili. Die Stürmerin holte mit Eindhoven ebenfalls das Double. Am vergangenen Freitag führte Xhemaili im Final des Eredivisie Cup ihr Team gar als Captain aufs Feld. «Ich war glücklich darüber, dass wir gegen Ajax gewinnen konnten. Die Party war gut, wir haben von Freitag auf Samstag etwas gefeiert», so Xhemaili.

Ihre Mitspielerinnen haben aber mehr gefeiert als sie selbst: «Ich wusste, dass ich am Montag hier mit der Nati bin. Das ist mir schon wichtig, hier fit aufzutreten.»