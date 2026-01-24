Nati-Star verkündet emotional schwere Verletzung

Alayah Pilgrim fällt wegen eines Knorpelschadens für unbestimmte Zeit aus. Bei der Diagnose sei sie «kurz erstarrt», so die Stürmerin in einer emotionalen Nachricht.

«Die letzten Wochen waren sehr herausfordernd für mich», beginnt Alayah Pilgrim (22) eine längere Nachricht auf ihrem Instagram-Account. «Das neue Jahr mit einer Verletzung zu starten, ist hart.» Dabei ist es nicht irgendeine Verletzung, sondern ein Knorpelschaden im Knie, der Pilgrim abermals ausser Gefecht setzt.

Vor zwei Jahren hatte die Spielerin der AS Roma schon einmal mit dieser Verletzung zu kämpfen, weshalb sie genau weiss, wie schwer die anstehende Reha nun wird. Nun seien Geduld, Zeit und eine starke Mentalität gefragt. «Es gibt keinen klaren Zeitplan, nur kleine Schritte vorwärts. Als ich die Diagnose erhielt, bin ich kurz erstarrt», gibt sie in ihrem Post offen zu, versucht neben der Enttäuschung aber auch kämpferisch in die Zukunft zu blicken.

«Ich erhalte die beste Therapie mit den besten Leuten in meinem Umfeld», schreibt sie. Dabei teilt Pilgrim bereits einige Bilder, wie sie gegen den Knorpelschaden behandelt wird, aber auch bereits wieder im Kraftraum arbeitet.

Pilgrim fiel von Mai 2024 bis September 2024 bereits einmal für rund vier Monate mit einem Knorpelschaden aus. Bei der AS Roma ist sie in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend auf 23 Einsätze gekommen, dabel sind ihr vier Tore gelungen. In der italienischen Hauptstadt steht Pilgrim noch bis Sommer 2027 unter Vertrag.

