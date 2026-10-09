Besondere Überraschung für Nati-Star Lehmann in Ungarn

Alisha Lehmann und die Schweizer Nati gewinnen in Ungarn gegen Israel 7:3. Für Lehmann ist ein besonderer Gast nach Mezokövesd gereist.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Da lacht sie in die Kamera. Alisha Lehmann (27) schwelgt im Glück. Nicht nur wegen des Sieges im WM-Playoff-Hinspiel gegen Israel (7:3). In Mezokövesd in Ungarn wird die Nati-Spielerin von ihrem Verlobten unterstützt. Montel McKenzie (28), Fussballer bei AFC Whyteleafe (siebthöchste Liga Englands) und englischer Reality-Star, ist vor Ort, sein Name steht auf der VIP-Liste.

McKenzie ist extra aus London angereist, um seiner Liebsten die Daumen zu drücken. Fürs Rückspiel am Dienstag wird er aber nicht nach Sion reisen können, weil er selbst Training hat.

Für Lehmann ist der Moment in Mezokövesd ein besonderer. Auch wenn sie nur für ein paar Minuten in der Schlussphase eingewechselt wurde. Nach dem Spiel lädt sie ein Foto mit McKenzie auf Instagram hoch. Auf Englisch schreibt sie dazu: «Was für eine schöne Überraschung, ich liebe dich so sehr.»

Die Schweiz spielt am Dienstag das WM-Playoff-Rückspiel gegen Israel. Anpfiff in Sion ist um 19.30 Uhr.