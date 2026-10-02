Rückschlag für die Schweizer Frauen-Nati: Aurélie Csillag fällt wegen eines Achillessehnenrisses lange aus. Für die entscheidenden WM-Playoffs gegen Israel wird die Angreiferin ersetzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aurélie Csillag fällt mit Achillessehnenriss lange aus

Navarro nominiert Lydia Andrade für die Israel-Playoffs nach

Gespielt wird in Ungarn und Sion; danach folgt Österreich/Kosovo

Lynn Piubel

Liverpool-Spielerin Aurélie Csillag (23) hat sich in dieser Woche im Cupspiel gegen Birmingham City schwer verletzt. Wie am Freitag bekannt wird, riss sich die Schweizerin die Achillessehne. Damit fällt sie nicht nur für ihren Klub, sondern auch für die kommenden Spiele des Schweizer Nationalteams lange aus.

Csillags Ausfall trifft die Nati in einer heissen Phase: Im Oktober entscheidet sich, ob die Schweiz in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien weiterkommt. Für die beiden Playoff-Partien gegen Israel reagiert Nationaltrainer Rafel Navarro (41) deshalb und nominiert Lydia Andrade (27) vom 1. FC Köln nach.

Das Hinspiel findet am Freitag, 9. Oktober in Ungarn statt. Vier Tage später folgt das Rückspiel im Tourbillon in Sion. Übersteht die Schweiz die erste Playoff-Runde, wartet Ende November beziehungsweise Anfang Dezember die nächste Hürde. Dann geht es gegen die Siegerinnen aus dem Duell Österreich gegen Kosovo. Die zweite Playoff-Runde wird zwischen dem 26. November und 5. Dezember ausgetragen.