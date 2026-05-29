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2023 hatte er eine Nati-Spielerin sexuell belästigt
Entlassener SFV-Funktionär schuldig gesprochen

Der langjährige SFV-Fussballfunktionär, der 2023 an der WM in Neuseeland eine Nati-Spielerin sexuell belästigte und kurz darauf vom Verband entlassen wurde, wurde vom Schweizer Sportgericht verurteilt.
Publiziert: 18:36 Uhr
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Der fristlos entlassene SFV-Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem MeToo-Fall bei der Frauen-Nati 2023 wurde nun schuldig gesprochen.
Foto: keystone-sda.ch
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der ehemalige Mitarbeiter, der vom Schweizer Fussballverband SFV Ende September 2023 wegen eines MeToo-Falls in der Frauen-Nati per sofort fristlos entlassen wurde, wurde nun vom Schweizer Sportgericht schuldig gesprochen. «Das Schweizer Sportgericht spricht einen Fussballfunktionär wegen anzüglicher Bemerkungen und einer unangemessenen Berührung der Verletzung der sexuellen Integrität für schuldig und verurteilt ihn zu einem Verhaltenscoaching», schreibt die Stiftung Swiss Sport Integrity am Freitag in einer Medienmitteilung.

Die Meldung über den Ethikverstoss des ehemaligen SFV-Fussballfunktionärs ging im September 2023 bei der Meldestelle für Ethikverstösse und Missstände im Schweizer Sport ein. Der Vorfall, bei dem der Funktionär eine Spielerin sexuell belästigt hat, ereignete sich damals am Ende der WM-Kampagne der Frauen-Nati im Sommer in Neuseeland.

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«Sexuelle Integrität der Spielerin verletzt»

Nach diversen Abklärungen leitete Swiss Sport Integrity im März 2024 ein Untersuchungsverfahren ein und reichte nach diversen Befragungen im August 2025 einen Untersuchungsbericht beim Schweizer Sportgericht ein. Dieses befragte Ende Februar dieses Jahres die angeschuldigte Person, das mutmassliche Opfer sowie Zeuginnen und Zeugen zum Fall.

Unter Berücksichtigung der Aussagen erklärte das Sportgericht den Fussballfunktionär des Verstosses gegen das Ethik-Statut des Schweizer Sports wegen Verletzung der sexuellen Integrität für schuldig. «Durch die anzüglichen Bemerkungen und die unangemessene Berührung hat er die sexuelle Integrität der Spielerin verletzt», begründet das Sportgericht seinen Entscheid. Freigesprochen wurde der Funktionär hingegen von «der Verletzung der psychischen Integrität durch genanntes Verhalten sowie weiterer Handlungen betreffend die sexuelle Integrität (angeblich taxierende Blicke und angeblich unaufgeforderte Annäherungen)».

Der verurteilte Sportfunktionär muss nun ein Verhaltenscoaching absolvieren und die Hälfte der Verfahrenskosten tragen. Die mit der Funktion verbundene Machtposition wurde dabei berücksichtigt. Vom Verhängen einer Sperre sieht das Sportgericht derweil ab, da «die angeschuldigte Person durch die fristlose Entlassung bereits erhebliche berufliche und wirtschaftliche Konsequenzen erlitten hat». Das begangene Unrecht sei dadurch bereits hinreichend abgegolten.

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WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
Schweden
4
1
7
3
Italien
Italien
4
5
5
4
Serbien
Serbien
4
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Frankreich
Frankreich
4
3
7
3
Irland
Irland
4
0
6
4
Polen
Polen
4
-5
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
9
12
2
Spanien
Spanien
4
9
9
3
Island
Island
4
-5
3
4
Ukraine
Ukraine
4
-13
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
13
10
2
Norwegen
Norwegen
4
3
9
3
Slowenien
Slowenien
4
-10
3
4
Österreich
Österreich
4
-6
1
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
Wales
4
10
10
3
Albanien
Albanien
4
-8
3
4
Montenegro
Montenegro
4
-14
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
7
10
2
Türkei
Türkei
4
2
7
3
Nordirland
Nordirland
4
3
6
4
Malta
Malta
4
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
10
12
2
Finnland
Finnland
4
3
9
3
Slowakei
Slowakei
4
-6
3
4
Lettland
Lettland
4
-7
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
4
12
8
2
Belgien
Belgien
4
8
8
3
Israel
Israel
4
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-20
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
Litauen
4
6
7
3
Estland
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-24
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
4
10
12
2
Kroatien
Kroatien
4
10
9
3
Bulgarien
Bulgarien
4
1
3
4
Gibraltar
Gibraltar
4
-21
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
4
13
10
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
5
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
Andorra
4
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
3
-2
3
3
Georgien
Georgien
2
-4
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
3
8
9
2
Moldawien
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
1
Kasachstan
Kasachstan
3
3
6
3
Armenien
Armenien
2
-6
0
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