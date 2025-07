1/7 Sarina Wiegman tanzt ausgelassen nach dem EM-Titel der Engländerinnen. Foto: Anadolu via Getty Images

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Als nur wenige Augenblicke nach dem entscheidenden Penalty von Chloe Kelly bereits «Sweet Caroline» von Neil Diamond durch die Boxen des St. Jakob-Parks dröhnt, gibt es für Sarina Wiegman kein Halten mehr. Ausgelassen und wild tanzt die ansonsten so ruhige und beherrschte Trainerin der «Lionesses» vor den englischen Fans und knutscht danach jede ab, die ihr über den Weg läuft.

So viele wunderbare Geschichten diese EM und dieser Final auch geschrieben haben, die Schlusspointe gehörte ihr, der 55-jährigen Niederländerin aus Den Haag, die einst selbst über hundert Länderspiele für ihr Heimatland absolvierte. Als erste Trainerin überhaupt erreichte sie an fünf Endrunden in Folge den Final. Und als erst Zweite nach der Deutschen Tina Theune coachte sie dreimal in Folge ein Team zum EM-Titel, wobei ihr dies mit zwei verschieden Nationen gelang.

Eine Stunde nach der Siegerehrung ist Wiegman zwar wieder gefasst, aber immer noch ungläubig. «Wie konnte das passieren?» Es sei mit Abstand das chaotischste und merkwürdigste Turnier gewesen, das sie je erlebt habe. «Im Camp und im Training war es zwar sehr ruhig, aber auf dem Platz war es einfach chaotisch.»

Nur knapp fünf Minuten in Führung

In Viertel- und Halbfinal steht England nur Zentimeter und Sekunden vor dem Aus entfernt, doch die «Lionesses» entpuppen sich zum Houdini dieses Turniers. Während der ganzen K.-o.-Phase liegen sie nur 4 Minuten und 53 Sekunden in Führung – und stemmen am Ende trotzdem den Pokal in die Höhe. «Dieses Team hat immer daran geglaubt und niemals aufgegeben – niemals», so Wiegman.

Auch sie selber habe immer daran geglaubt, «aber gegen Schweden dachte ich schon ein paarmal, dass es vorbei sein könnte». Und auch gegen Italien habe sie einmal den Gedanken gehabt, dass sie am nächsten Tag im Flieger sitzen könnten. Doch England kam immer zurück, auch dank Wiegmans Art, selbst in hektischen Situationen die Contenance nicht zu verlieren und auf Wunsch der Spielerinnen auch nicht wild herumzufuchteln.

Gegen Spanien zeigt sie auch ihr taktisches Know-how. Aussenverteidigerin Lucy Bronze rückt nach der Pause bei Ballbesitz ins Zentrum, womit die Engländerinnen im Spielaufbau eine Überzahl schaffen, das 1:1 durch Alessia Russo ist die Folge davon. Auch danach bieten sie den Favoritinnen aus Spanien dank der stark verbesserten Abwehr besser Paroli.

Bis zur WM 2027 unter Vertrag

Am Ende jubeln die «Lionesses» – und mit ihr Wiegmann, die in der Stunde des Triumphs ihre menschliche Klasse beweist. Am Ende der Pressekonferenz ergreift sie das Wort und bedankt sich bei allen: den Organisatoren, dem Gastgeber Schweiz, «diesem wunderbaren Land», dem Personal des Dolder Grand Hotel, «das uns jeden Wunsch erfüllt hat», und natürlich bei den Fans. «Wir hatten immer ein Übergewicht, vielleicht nicht auf dem Platz, aber zumindest auf den Rängen.»

Wiegman bedankt sich aber auch bei den Medien, obwohl diese in den letzten Monaten und auch während des Turniers die Trainerin teilweise hart kritisiert hatten. Von falscher Taktik war im letzten Herbst vor Testspielen die Rede gewesen, von falscher Spielerauswahl und teils schlechter Kommunikation vor der EM, und während des Turniers wurden unter anderem die (zu) späten Wechsel bemängelt.

Am Ende behielt Wiegman mit all ihren Entscheiden aber recht. Bereits vor dem Final kündigte der FA-CEO Mark Bullingham an, dass diese «unverkäuflich» sei. Bis zur WM 2027 läuft ihr Vertrag noch, der laut englischen Medien mit rund 400'000 Pfund pro Jahr plus Prämien dotiert sein soll. Eine Lohnerhöhung nach dem neuerlichen Triumph? Nicht ausgeschlossen. Doch zuerst gilt es, den Titel zu feiern. «Vielleicht mit einem Drink – aber sicher mit Tanzen», sagt Wiegman.





Tippspiel zu Europameisterschaft Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel! Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten vier Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel! Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten vier Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Jetzt mitmachen