Darum gehts Livia Peng könnte verletzt sein, Elvira Herzog wird wahrscheinlich Nummer 1

Entscheidung über Schweizer Nummer 1 im Tor sollte diese Woche fallen

Expertin Kathrin Lehmann sieht bei Herzog Vorteile in drei Bereichen

Am Montag hatte Pia Sundhage (65) angekündigt, dass die Entscheidung im Rennen um die Schweizer Nummer 1 diese Woche fallen soll. Doch nun könnte das Duell zwischen Livia Peng (23) und Elvira Herzog (25) um den Platz im Nati-Tor bereits vorzeitig entschieden sein. Am Dienstagvormittag hat Peng nur teilweise mittrainieren können. Nach Blick-Infos hat die künftige Chelsea-Keeperin schon das Training am Montag vorzeitig abbrechen müssen.

Wie der SFV auf Anfrage mitteilt, habe es sich dabei bloss um eine Sicherheitsmassnahme gehandelt. Am Dienstag habe Peng darum zu Beginn des Trainings eine Einheit mit Athletiktrainer Michel Kohler absolviert.

Nach Blick-Infos hatte Peng zuletzt aber mit einer Schulterverletzung zu kämpfen.

Ursprünglich hatten Sundhage und Goalie-Trainerin Nadine Angerer (46) geplant, am Dienstag den beiden Goalies mitzuteilen, wer als Nummer 1 ins Heim-Turnier startet. Nun deutet vieles darauf hin, dass nicht nur am Donnerstag im letzten Test gegen Tschechien, sondern auch im ersten Gruppenspiel gegen Norwegen Elvira Herzog im Tor stehen wird.

Expertin Lehmann sieht Herzog vorne

Gut möglich, dass die Leipzig-Spielerin sich auch ohne Verletzung ihrer Konkurrentin den Stammplatz gesichert hätte. Lange hatte es ohnehin danach ausgesehen, als hätte sich Sundhage auf Herzog festgelegt. Die Zürcherin war sowohl im letzten Herbst als auch im Grossteil der Nations League in diesem Frühling zum Einsatz gekommen. Dabei unterliefen ihr zwar zwei gröbere Schnitzer. Allerdings konnte auch Peng nicht restlos überzeugen, als sie in den beiden abschliessenden Nations-League-Partien gegen Frankreich (0:4) und Norwegen (0:1) zum Einsatz kam.

Auch SRF- und ZDF-Expertin Kathrin Lehmann (45) hat sich vergangene Woche gegenüber Blick für Herzog als Nummer 1 ausgesprochen. Die ehemalige Nati-Keeperin sieht bei der Spieleröffnung, der Konstanz und der mentalen Stärke klare Vorteile für Herzog.