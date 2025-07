1/8 Gegen Island wird Signe Gaupset zur Spielerin des Spiels gekürt. Foto: UEFA via Getty Images

Nicolas Horni Sportredaktor

Zugegeben: Den ganz grossen Stellenwert hatte das Duell zwischen Island und Norwegen letzten Donnerstag nicht mehr. Das Aus von Island schon besiegelt, Norwegen bereits fix im Viertelfinal – was Trainerin Gemma Grainger dazu bewegt, gleich mehrere Stammspielerinnen zu schonen und das Reservepersonal auf den Platz zu schicken. Und eine davon nutzt ihre Chance so richtig: Signe Gaupset.

Mit zwei sehenswerten Treffern innerhalb von nur elf Minuten und zwei weiteren Vorlagen hat die 20-Jährige massgeblichen Anteil daran, dass Norwegen ohne Punktverlust in die erste K.-o.-Phasen-Teilnahme seit 2013 stürmt.

«Sie nutzt ihre Chance. Es war schön, zu sehen, wie sie ihr Spiel auf den Platz gebracht hat», sagte Trainerin Gemma Grainger nach dem Spiel. «Es ist ein unglaubliches Gefühl und so aufregend! Mein erstes Spiel von Anfang an zu spielen und dem Team zum Sieg zu verhelfen, ist grossartig», meinte auch Gaupset – und bringt ihre Trainerin nun in die Zwickmühle.

«Was in aller Welt macht sie noch auf der Bank?»

Bringt Grainger wie in den ersten beiden Spielen gegen die Schweiz und Finnland die Offensivstars Caroline Graham Hansen und Ada Hegerberg – oder läutet sie mit einem Tausch plötzlich gar schon eine neue Ära ein? «Was in aller Welt macht sie noch auf der Bank?», «Natürlich muss sie starten, bist du verrückt?» oder «Gaupset gehört in die Startelf, keine Frage», zitiert etwa die Zeitung Bergens Tidende mehrere Fan-Stimmen.

Spätestens mit ihrem Glanzauftritt gegen Island zeigte Gaupset auch auf grosser Bühne ihr Potenzial. Doch schon zuvor wurde in Norwegen heiss diskutiert, wie lange ihr Klub Brann sie noch halten könne. Mit zehn Treffern und sechs Vorlagen in 14 Saisonspielen in der laufenden norwegischen Toppserien ist sie die zweitbeste Skorerin der Liga – und hat längst das Interesse mehrerer Topklubs geweckt. So etwa von Olympique Lyon, wo Gaupsets Teamkollegin, Plötzlich-Konkurrentin – und auch Vorbild – Ada Hegerberg spielt. In ihrer Wohnung in Bergen steht ein signiertes Paar Hegerberg-Schuhe an prominenter Stelle.