1/5 Die Schweiz ist in diesem Sommer der Fussball-Schauplatz. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Emanuel Gisi Sportchef

Endlich rollt der Ball – und die Schweiz rollt den roten Teppich aus. Wenn heute in Basel und Thun die Frauen-EM 2025 angepfiffen wird, schaut Europa hin. Nicht nur auf die Spielerinnen, die um den Titel kämpfen, sondern auf ein Land, das Gastgeberin mit Herz ist – und auf eine Sportart, die je länger, je mehr ins Rampenlicht tritt.

Denn heute beginnt mehr als ein Turnier. Die Euro 2025 ist ein Statement. Ein Fest der Leidenschaft, der Vielfalt und des Fortschritts. Angelehnt an das, was die Deutschen 2006 als Titel über ihr Sommermärchen gesetzt haben: Europa ist zu Gast bei Freundinnen – willkommen zur EM, die Geschichte schreiben wird.

Das sind grosse Worte. Etwas, mit dem wir uns hierzulande ja immer ein bisschen schwertun. Grosse Worte deuten darauf hin, dass sich jemand grösser machen will, als er oder sie ist. Das ist uns verdächtig und das spricht gar nicht mal gegen uns.

Dabei dürfen wir uns selbstbewusst hinstellen. Die Schweiz – sportlich wie organisatorisch – hat in den letzten Monaten mit Hingabe, Kreativität und Präzision auf dieses Turnier hingearbeitet. Jetzt ist es Zeit, zu zeigen, was unser kleines Land im Herzen Europas an Grossem leisten kann – auf und neben dem Rasen. Dass wir Spielerinnen und Fans aus 15 Besucher-Nationen nicht nur mit den majestätischen Bergen, kristallklaren Seen und perfekt funktionierenden Zügen unseres Landes empfangen, sondern mit offenen Herzen. So wie wir es beim ESC im Frühjahr gemacht haben. Diesen Sommer treffen sich nicht einfach Gegnerinnen auf dem Platz, sondern Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft: dem Fussball.

Jede EM schreibt Geschichten. Die Ausgabe 2025 verspricht ganz besondere Kapitel. Da sind Ikonen wie Giulia Gwinn, Alessia Russo oder Alexia Putellas, die längst zu globalen Marken geworden sind. Da sind die Engländerinnen, die sich in ihrem Selbstverständnis als Mutterland des Fussballs gleich mal im Luxus des Zürcher Grand Hotels Dolder einquartiert haben. Da sind Shootingstars, die in diesem Sommer ihren Durchbruch feiern werden. Und da sind die Schweizerinnen – von Lia Wälti über Géraldine Reuteler bis zu den jungen Wilden um Supertalent Sydney Schertenleib –, die angeleitet von Welttrainerin Pia Sundhage vor Heimpublikum Geschichte schreiben wollen.

Es geht in diesen Wochen auch darum, zu zeigen: Frauenfussball ist kein Nebenschauplatz mehr. Er ist emotional, technisch stark, taktisch gereift – und vor allem: Er zieht die Menschen in seinen Bann. Ein neuer Ticketrekord ist bereits gewiss, der überwältigende Teil der Plätze in den Stadien im Land ist bereits ausverkauft, die Fan-Zonen und Public Viewings sind bereit für die Party.

Das zeigt: Diese EM gehört allen. Den Schweizerinnen und Schweizern. Aber auch den Gästen aus ganz Europa, die in den nächsten Wochen in unser Land strömen. Und die in Zeiten, in denen im Osten Europas ein Krieg tobt, wie wir ihn lange nicht mehr für möglich gehalten haben, beweisen: Wir gehören zusammen. Klein-klein und Hickhack um Details im politischen Alltag hin oder her.

Aber nun genug der Theorie. Mit den Worten von Franz Beckenbauer, beim deutschen Sommermärchen erst Lichtgestalt, dann Schattenmann, ist es am besten gesagt: Geht's raus und spielt's Fussball. Einen schönen Sommer!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos