Reuteler stellt alle Stars in den Schatten

Stefan Meier, Teamlead Sportdesk

Géraldine Reuteler ist die grosse EM-Figur der Vorrunde. Die Offensivkraft der Nati legt gegen Norwegen, Island und Finnland drei absolute Gala-Auftritte hin. Ein Tor und einen Assist steuert sie auf dem Weg in den Viertelfinal bei – von Blick gabs zuletzt die Note 6.

Und von der Uefa? Da wurde sie in allen drei Spielen zum «Player of the Match» gekürt! Einmalig.

Schon vier Spiele vor der K.o.-Phase ist jetzt klar, dass Reuteler in der Gruppenphase nicht mehr übertrumpft werden wird. Denn nur Alexia Putellas kommt ebenfalls auf zwei Auszeichnungen – doch im Spiel am Freitag gegen Italien verpasste sie die dritte Trophäe. Diese ging stattdessen an Patri Guijarro.

Reuteler ist in der Form ihres Lebens. Das hat unser stellvertretender Fussball-Chef Christian Finkbeiner schon in seinem Porträt über sie geschrieben, in dem er die 26-Jährige als absoluten Familienmenschen beschreibt und verrät, wie sie tickt.