Englands Nationalspielerinnen zahlen etwas an die Reise ihrer Liebsten, damit sich diese den Trip in die Schweiz leisten können.

Darum gehts Euro 2025 wirbt für Schweiz. Hohe Preise schockieren ausländische Besucher

Englische Spielerinnen unterstützen Familien finanziell für Turnierbesuch

50'000 Tickets wurden laut UEFA nach England verkauft

Florian Raz Reporter Fussball

Eine bessere Werbung kann sich Schweiz Tourismus eigentlich nicht wünschen als die Euro 2025. Norwegens Trainerin schwärmt öffentlich: «Ich liebe Neuchâtel!» Islands Star Glodis Viggosdottir sagt in der Pressekonferenz über den Thunersee: «Wir sind sehr dankbar, dass wir in dieser idyllischen Gegend sein dürfen.» Und wenn das Spiel Italien gegen Belgien vom hundertsten Foul unterbrochen wird, zoomt die Kamera auf Burgen und Berge und die Kommentatorin auf BBC sagt: «Was für ein wunderschönes Land!»

Wäre da bloss nicht die Preisfrage. Die deutsche «Bild» zeigt sich schockiert über den, Zitat, «Wein-Wucher» in der Zürcher Fanzone. Wobei die Reporterinnen flugs den Preis von zwei Gläsern Wein zusammenrechnen, um auf die in Deutschland übliche Menge von zwei Deziliter zu kommen – und auf einen für Deutsche schockierenden Preis von 16 Franken. Die «New York Times» titelt: «Unterwegs an die Euro in der Schweiz? Pack dein Leibchen ein, deine Leidenschaft – und deine Ersparnisse.»

Engländerinnen zahlen für ihre Liebsten

Die Preise sind sogar Thema bei den englischen Spielerinnen, erzählt Georgia Stanway. «Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind extrem hoch», sagt die Mittelfeldspielerin von Bayern München, «das macht es auch für uns schwierig. Viele von uns greifen in die eigene Tasche, damit unsere Familien ans Turnier kommen können.»

Der englische Verband unterstützt die Spielerinnen sogar finanziell, um ihre Liebsten an die Euro reisen zu lassen. «In einer idealen Welt könnte jede ihre Familie an jedem Spiel haben», sagt Verbands-Chef Mark Bullingham. «Ich weiss nicht, ob es dafür reicht. Aber wir geben einen bedeutenden Beitrag, damit es möglich wird.»

Zumindest die englischen Fans scheinen sich nicht abschrecken zu lassen. 50'000 Tickets wurden laut Uefa nach England verkauft. Mehr als in jedes andere Land ausserhalb der Schweiz.