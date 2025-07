1/13 Nadia Nadim bei ihrer Arbeit als Ärztin während dem Medizinstudium. Foto: Instagram/Nadia Nadim

Bettina Brülhart Video-Redaktorin Sport

Ein Doktortitel der Medizin und die Beherrschung von neun Sprachen. Dieser Lebenslauf hört sich überhaupt nicht an, als würde er zu einer Fussballerin gehören – tut er aber. Nadia Nadim (37) ist dänische Nationalspielerin und seit drei Jahren auch Ärztin. Doch ihre Geschichte ist noch viel eindrucksvoller als ihr Lebenslauf.

Als Kind vor den Taliban geflüchtet

Nadim wird in Afghanistan geboren und hat vier Schwestern. Ihr Vater, Rabani, ist ein General der afghanischen Armee. Als Nadim zwölf Jahre alt ist, wird ihr Vater zu einem Meeting gerufen, von dem er nie zurückkehrt. Erst ein halbes Jahr später erfährt die Familie, dass er von den Taliban entführt und exekutiert wurde.

Ihre Mutter Hamida entschliesst sich, mit ihren Töchtern zu fliehen. Den Frauen bleibt im immer radikaleren Afghanistan fast keine andere Möglichkeit. Anstatt bei Verwandten in London landen die sechs Frauen im ländlichen Dänemark. Nadim wächst dort in einem Flüchtlingscamp auf. «In Dänemark habe ich durch den Zaun des Flüchtlingslagers das erste Mal ein Mädchen beim Fussballspielen gesehen», sagt Nadim im Podcast «FIFA Play On».

Als die Familie in Dänemark Asyl erhält, darf Nadim in einem Klub spielen. Schnell landet sie bei einem Topverein und macht als 18-Jährige die ersten Schritte als Profi. Mit 24 spielt sie erstmals in der Champions League. Dann gehts zu Manchester City, PSG und Milan. Als sie 2009 eingebürgert wird, folgt gleich das Debüt für die Nationalmannschaft. Mittlerweile hat sie 105 Länderspiele und steht vor ihrer fünften EM-Teilnahme. Höhepunkt ihrer Karriere ist der EM-Final 2017 mit Dänemark. Nadim erzielt im Spiel ein Tor, verliert aber gegen Holland mit 2:4.

Der Wunsch, etwas zu verändern

Im Jahr 2017 beginnt Nadim neben ihrer Fussballkarriere mit dem Medizinstudium. «Der Fussball war immer etwas für mich selbst, er macht mich glücklich. Ich wusste aber, dass ich auch etwas zurückgeben will, darum begann ich ein Medizinstudium.» Im Januar 2022 besteht Nadim die Prüfungen und spezialisiert sich auf das Fachgebiet der rekonstruktiven Chirurgie. Dadurch kann Nadim sich selbst verarzten. So wie nach einem Spiel mit Milan gegen Sampdoria im Oktober 2024 (im Video oben).

Die Nominierung des Routiniers in den EM-Kader überraschte in Skandinavien aber ein wenig. Nadim hatte zuvor zwar immer wieder im Aufgebot der Däninnen gestanden, bestritt aber seit Dezember 2023 keinen Ernstkampf mehr im Nationalteam. Kurz nach Bekanntgabe des EM-Aufgebots bestätigte die 37-Jährige dann auch gegenüber der dänischen Zeitung «Ekstra Bladet», dass sie nach 16 Jahren ihre Karriere in der Nati nach der EM beenden wird. Auf Klubebene ist Nadim diese Saison von Milan zu Hammarby ausgeliehen worden, wo sie gemeinsam mit der Schweizer Nationalspielerin Smilla Vallotto (jetzt Wolfsburg) spielte. Wie es dort für sie weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Nadim startet mit Dänemark am Freitag um 18 Uhr gegen Schweden in die EM. In der Gruppe C wird das Weiterkommen jedoch schwierig werden. Neben Schweden warten nämlich Deutschland und Polen als Gruppengegner.

