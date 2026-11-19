Christian Müller Redaktor Sport

So haben sich die Schweizer Meisterinnen den Ausflug nach Barcelona sicher nicht vorgestellt: Schon zur Pause liegen die Genferinnen beim Titelverteidiger mit 0:3 hinten. Bonmati, Pina und Brugts treffen für Barcelona.

Im zweiten Durchgang schalten die Spanierinnen, bei denen Nati-Star Sydney Schertenleib (19) von Beginn an spielt, einen Gang zurück. Trotzdem erzielen nochmals Brugts und zweimal Pina die Tore zum 6:0-Endstand.

Servette trifft zwar einmal durch Sobal, das Tor zählt wegen einer Abseitsposition aber nicht. In der Tabelle liegen die Schweizerinnen mit drei Punkten aus fünf Spielen auf Platz 15 von 18 Teams.