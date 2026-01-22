Darum gehts
- Alisha Lehmann postet Pärchenfotos mit Montel McKenzie an ihrem Geburtstag
- McKenzie ist Fussball-Halbprofi und bekannt aus «Love Island»
- Lehmann hat 17 Millionen Instagram-Follower, McKenzie nur gut 100'000
Alisha Lehmann (27) hat einen neuen Freund. An ihrem Geburtstag am Mittwoch postete die Schweizer Nationalspielerin erstmals Pärchenfotos mit dem Neuen auf Instagram.
Sein Name: Montel McKenzie (28). Der Fussball-Halbprofi ist in England vor allem aus dem Trash-TV bekannt. So trat er in der zehnten Staffel der ITV2-Dating-Show «Love Island» im Jahr 2023 auf und auch in der zweiten Staffel von «Love Island: All Stars» im Jahr 2025.
Fussballerisch hat er hingegen weniger Spuren hinterlassen: McKenzie ist in der regionalen Isthmian League tätig, die die siebte und achte Ligastufe im englischen System bildet.
«Love you»
«Happy Birthday baby», schreibt McKenzie seinerseits auf Instagram, gefolgt von einem Herzchen-Emoji. Lehmann antwortet mit «Love you».
Die Fussballerin ist mit 17 Millionen Followern auf Instagram eine der meistgefolgten Sportlerinnen der Welt. Ihr neuer Freund kann da noch nicht mithalten, er kommt nur auf gut 100'000 Follower.
Lehmann spielt aktuell für den FC Como Women und die Schweizer Nati. Bis 2025 datete sie Douglas Luiz (27) von Juventus Turin.