Die holländische Ex-Fussballerin Lieke Martens-van Leer erwartete ihren zweiten Sohn. Das Kind ist nun während der Schwangerschaft gestorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Fussballstar Lieke Martens-van Leer verliert ungeborenes Kind

Die Weltfussballerin von 2017 trauert auf Instagram

2021 gewann sie mit Barcelona die Champions League War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

Traurige Neuigkeiten aus der Welt des Fussballs: Ex-Barça-Star Lieke Martens-van Leer (33) und ihr Ehemann Benjamin, den sie 2023 heiratete, haben ihr Kind während der Schwangerschaft verloren, meldet die 120-fache holländische Nationalspielerin auf Instagram. Es wäre ihr zweites Kind gewesen.

«Vor kurzem haben wir die frohe Nachricht verkündet, dass wir einen zweiten Sohn erwarten. Mit tiefer Trauer müssen wir nun mitteilen, dass die Schwangerschaft nicht gut verlaufen ist», schreibt die Weltfussballerin von 2017. «Dieser Verlust trifft uns sehr tief. Als Familie nehmen wir uns gerne die Zeit und den Raum, dies zu verarbeiten. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung.»

Martens-van Leer spielte lange für die Top-Klubs Barcelona und PSG, mit den Katalaninnen gewann sie 2021 die Champions League. Auf dem Weg zum Titel erzielte sie in acht Spielen fünf Tore. Im Halbfinal sorgte sie mit einem Doppelpack gegen ihren zukünftigen Verein PSG für das Weiterkommen. Im Sommer 2025 hängte sie die Fussballschuhe an den Nagel.