Darum gehts
- Ex-Fussballstar Lieke Martens-van Leer verliert ungeborenes Kind
- Die Weltfussballerin von 2017 trauert auf Instagram
- 2021 gewann sie mit Barcelona die Champions League
Traurige Neuigkeiten aus der Welt des Fussballs: Ex-Barça-Star Lieke Martens-van Leer (33) und ihr Ehemann Benjamin, den sie 2023 heiratete, haben ihr Kind während der Schwangerschaft verloren, meldet die 120-fache holländische Nationalspielerin auf Instagram. Es wäre ihr zweites Kind gewesen.
«Vor kurzem haben wir die frohe Nachricht verkündet, dass wir einen zweiten Sohn erwarten. Mit tiefer Trauer müssen wir nun mitteilen, dass die Schwangerschaft nicht gut verlaufen ist», schreibt die Weltfussballerin von 2017. «Dieser Verlust trifft uns sehr tief. Als Familie nehmen wir uns gerne die Zeit und den Raum, dies zu verarbeiten. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung.»
Martens-van Leer spielte lange für die Top-Klubs Barcelona und PSG, mit den Katalaninnen gewann sie 2021 die Champions League. Auf dem Weg zum Titel erzielte sie in acht Spielen fünf Tore. Im Halbfinal sorgte sie mit einem Doppelpack gegen ihren zukünftigen Verein PSG für das Weiterkommen. Im Sommer 2025 hängte sie die Fussballschuhe an den Nagel.