Sydney Schertenleib mit Barcelona wieder Meister

Barcelona untermauert seine Vormachtstellung im spanischen Frauenfussball: 4:1 gewinnt Barça das Derby gegen Espanyol.
Damit sind die Katalaninnen vier Runden vor Schluss Meister. Die 19-jährige Nati-Spielerin Sydney Schertenleib wird bei Barcelona in der 63. Minute ausgewechselt.
Barcelona wird den elften Meistertitel der Klub-Geschichte und den siebten in Serie nicht allzu heftig feiern: Am Samstag kommts in der Champions League zum Halbfinal-Duell mit den deutschen Meisterinnen von Bayern München.
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