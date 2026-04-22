Sydney Schertenleib mit Barcelona wieder Meister

Die Barça-Frauen mit Nati-Spielerin Sydney Schertenleib gewinnen zum siebten Mal in Folge den spanischen Meistertitel.

Barcelona untermauert seine Vormachtstellung im spanischen Frauenfussball: 4:1 gewinnt Barça das Derby gegen Espanyol.

Damit sind die Katalaninnen vier Runden vor Schluss Meister. Die 19-jährige Nati-Spielerin Sydney Schertenleib wird bei Barcelona in der 63. Minute ausgewechselt.

Barcelona wird den elften Meistertitel der Klub-Geschichte und den siebten in Serie nicht allzu heftig feiern: Am Samstag kommts in der Champions League zum Halbfinal-Duell mit den deutschen Meisterinnen von Bayern München.