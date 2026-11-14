Nati-Spielerin entscheidet 11-Tore-Spektakel

1:0, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5, 6:5. Die AS Roma und Parma bieten den Fans ein Auf und Ab, das seinesgleichen sucht. Für den Schlusspunkt in diesem Elf-Tore-Spektakel sorgt Alayah Pilgrim (24). Die Nati-Spielerin lenkt in der 94. Minute nach einem Corner den Ball mit dem Oberschenkel über die Linie und sorgt dafür, dass die Römerinnen weiterhin ohne Verlustpunkt sind.
Die Aargauerin hat massgeblichen Anteil an der Wende. Vier Tage nach dem 2:1 in der Champions League gegen Servette, als Pilgrim schon in der 34. Minute den Siegtreffer erzielt, wird sie gegen Parma zu Beginn der zweiten Halbzeit beim Stand von 2:3 eingewechselt. Zuerst bereitet sie zwei Tore vor, ehe ihr in der Nachspielzeit der Lucky Punch gelingt.
Für die AS Roma ist es der siebte Sieg im siebten Spiel. Der Vorsprung des Meisters auf den ersten Verfolger Inter beträgt zwei Verlustpunkte.
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