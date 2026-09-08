«Das haben die Young Boys bei den Transfers vergessen»
Nach der Verletzung von Cedric Zesiger gerät YB wieder in das Muster der alten Saison. Insbesondere Gregory Wüthrich und Edimilson Fernandes bekommen im «FORZA!» ihr Fett weg. Entpuppen sich die letztjährigen Transfers als teure Fehler? Jetzt im Video.
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