«Lieber Fussballverband, wenn du Boteli verlierst, dann …»
Alessandro Romano soll sich bereits für die italienische Nationalmannschaft entschieden haben. Im Nationen-Kampf befindet der SFV sich auch mit Winsley Boteli. Tobias Wedermann und Florian Raz finden im «FORZA!»-Podcast deutliche Worte.
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.