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Nächster Nationen-Knatsch
«Lieber Fussballverband, wenn du Boteli verlierst, dann …»

Alessandro Romano soll sich bereits für die italienische Nationalmannschaft entschieden haben. Im Nationen-Kampf befindet der SFV sich auch mit Winsley Boteli. Tobias Wedermann und Florian Raz finden im «FORZA!»-Podcast deutliche Worte.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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