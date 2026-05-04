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«Vielen geht es auf den Geist»
Thuner-Titel kommt nicht überall in der Schweiz gut an

Der FC Thun kürt sich sensationell zum Schweizer Meister. In der neusten Podcast-Folge sprechen Tobias Wedermann und Florian Raz über das Märchen und darüber, dass die Sensation nicht nur Lob, sondern auch Neid auslöst.
Publiziert: 04.05.2026 um vor 16 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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