Thuner-Titel kommt nicht überall in der Schweiz gut an
Der FC Thun kürt sich sensationell zum Schweizer Meister. In der neusten Podcast-Folge sprechen Tobias Wedermann und Florian Raz über das Märchen und darüber, dass die Sensation nicht nur Lob, sondern auch Neid auslöst.
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 87