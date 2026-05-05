Rettet Peter Zeidler den Job von Alain Sutter?

Mit Peter Zeidler steht der nächste Trainer an der Seitenlinie bei den Grasshoppers. Für ihn, wie auch für Alain Sutter, geht es darum, die eigene Reputation zu retten. Über den Trainerwechsel spricht Tobias Wedermann mit Florian Raz im Podcast «FORZA!».
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 87