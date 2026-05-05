DE
FR
Abonnieren

«Er steht extrem unter Druck»
Rettet Peter Zeidler den Job von Alain Sutter?

Mit Peter Zeidler steht der nächste Trainer an der Seitenlinie bei den Grasshoppers. Für ihn, wie auch für Alain Sutter, geht es darum, die eigene Reputation zu retten. Über den Trainerwechsel spricht Tobias Wedermann mit Florian Raz im Podcast «FORZA!».
Publiziert: 05.05.2026 um 19:49 Uhr
Kommentieren
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Tobias Wedermann und Florian Raz
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 87
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Meistgelesen