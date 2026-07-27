«Beim FCB hätte er mit Ajeti um Stürmerplatz 4 gekämpft»
Andrin Hunziker wird beim Espen-Sieg gegen den FC Zürich zum Matchwinner und entscheidet die Partie mit seinem Joker-Tor. Im Podcast «FORZA!» sprechen Fussballchef Tobias Wedermann und die beiden Reporter Lucas Werder und Carlo Frezza über die Personalie Hunziker.
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