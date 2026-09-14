«Diese Dinge muss der neue Trainer jetzt mitbringen»
Wer tritt die Nachfolge von Stephan Lichtsteiner beim FCB an? Im «FORZA!»-Podcast sprechen Florian Raz und Tobias Wedermann über die aktuelle Situation beim FCB und was der neue FCB-Trainer zwingend besser machen muss als Nati-Legende Lichtsteiner.
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