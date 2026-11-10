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Nach Dalipi-Absage
«Muss der SFV beim Doppelbürger-Game aggressiver sein?»

Immer mehr Schweizer Nachwuchsspieler entscheiden sich für andere Nationalteams. Bei «FORZA!» diskutieren Tobias Wedermann und Florian Raz am Beispiel von Lutfi Dalipi, ob der Schweizer Verband im Werben um Talente aggressiver auftreten muss.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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