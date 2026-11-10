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Fehlt ihm die Profi-Erfahrung?
«Es gibt viele rund um den FCL, die Portmanns Arbeit kritisch sehen»

Udo Portmann steht beim FC Luzern zunehmend in der Kritik. Bringt er seine Ideen im Profifussball nicht auf den Platz? Bei «FORZA!» diskutieren Tobias Wedermann und Florian Raz, ob dem FCL-Trainer das nötige Rüstzeug fehlt – und ob er seine Prinzipien überdenken muss.
Publiziert: vor 2 Minuten
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