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«Diese Rückschläge kennen sie nicht»
Kriegt der FC Thun jetzt das Meister-Zittern?

Kann das grosse Märchen des FC Thun noch in die Hose gehen? Nach zwei vertagten Meisterfeiern sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz über den Kampf um den Titel und ob die letzten Rückschläge die Thuner zum Zittern bringen.
Publiziert: 17:14 Uhr
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Aktualisiert: 17:35 Uhr
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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