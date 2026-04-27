Kriegt der FC Thun jetzt das Meister-Zittern?

Kann das grosse Märchen des FC Thun noch in die Hose gehen? Nach zwei vertagten Meisterfeiern sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz über den Kampf um den Titel und ob die letzten Rückschläge die Thuner zum Zittern bringen.
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Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 86