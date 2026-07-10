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Ex-Profi kritisiert ihn scharf
DFB-Star feiert WM-Frust am Ballermann weg

Nach dem WM-Debakel gegen Paraguay sorgt ein DFB-Star nun für Schlagzeilen.
Publiziert: 06:05 Uhr
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