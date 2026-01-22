DE
YB-Wüthrich: «Konnte heute zeigen, was in mir steckt»
2:52
Stolz trotz Niederlage:YB-Wüthrich: «Konnte heute zeigen, was in mir steckt»

YB-Ärger nach VAR-Entscheid
«Dieses Tor kann man doch geben»

Trotz einer guten Leistung verliert YB gegen Lyon mit 0:1. Zu reden gibt die Szene beim vermeintlichen Ausgleich.
Publiziert: 22.01.2026 um vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: 22.01.2026 um vor 43 Minuten
1/5
Gregory Wüthrich (l.) und Loris Benito diskutieren mit Schiri Aliyar Aghayev.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Es ist die Reaktion nach dem Desaster gegen Lausanne. YB zeigt gegen den Europa-League-Leader Lyon sein Europa-Gesicht, und das war mit Ausnahme des Spiels gegen Panathinaikos Athen immer gut. Und doch verliert YB. Zum vierten Mal in Folge. Das schlägt dann irgendwann auf die Moral, auch wenn der Weg stimmt. Und nun gehts zu Leader Thun…

Lyon hingegen reiht nun den siebten Sieg in Folge aneinander. Die Equipe von Paulo Fonseca hat sowas von einen Lauf. Doch es gab sicher zwingendere Erfolge als dieser in Bern. Auch wenn der Coach sagt, dass die Berner erst in den letzten zwanzig Minuten gut gespielt hätten. «Erst dann haben sie uns vor Probleme gestellt. Bis dann haben wir das Spiel kontrolliert.»

Fehler ermöglichen 0:1

Berner Dämlichkeit hingegen war das Game-winning-Goal. Es fällt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Erst leistet sich Supertechniker Fernandes einen technischen Fehler. Dann schiesst Virginius gleich zwei Megaböcke. Lauper sieht komisch aus. Und Benito verliert den Zweikampf gegen Maitland-Niles, der die Kugel unter die Latte jagt. «Da muss man mit einem 0:0 in die Pause, das ist vielleicht eine Frage der Cleverness», sagt Goalie Marvin Keller. «Das wird auf diesem Level halt einfach bestraft. Aber das war die Ausnahme. Sonst wars defensiv eine Topleistung.»

VAR-Entscheid gibt zu reden

Auch Lyon leistet sich zwei Mega-Aussetzer. Doch Sanches haut den Ball nach einem Blackout von Goalie Descamps, der Cordova angespielt hat, an die Latte. Und als Kluivert den Ball als quasi letzter Mann an Sanches verliert und dieser den Ausgleich schiesst, schaltet sich VAR Cuadra Fernandez aus Spanien ein. Ref Aghayev aus Aserbaidschan geht zum Schirm und annulliert das Tor. 

Weil der offsidestehende Cordova zuerst zwei Schritte macht, dann stehenbleibt, wodurch sich der Laufweg von Maitland-Niles mit jenem des Venezolaners kreuzt. Maximal unglücklich, weil der Engländer nie mehr an den Ball gekommen wäre. «Dieses Tor kann man doch geben! Der Schiri gibts ja. Es ist für mich ein Fifty-fifty-Entscheid und dann muss der VAR nicht eingreifen. Aber wir dürfen nicht hadern. Wir hatten die Chancen für Tore. Immer zuerst in den Spiegel schauen und nicht mit den Fingern auf andere zeigen», sagt Gregory Wüthrich, der sein bisher klar bestes Spiel seit seiner Rückkehr zu YB macht.

Und dann hat auch der defensiv miserable, aber offensiv belebende Virginius Pech bei einem Pfostenschuss (73.). Die beiden letzten guten Ausgleichschancen vergibt dann noch Joker Fassnacht. Was also bleibt, ist Frust, sich für eine gute Leistung nicht belohnt zu haben. Und die Gewissheit, dass man in einer Woche in Stuttgart gewinnen muss, um weiterzukommen. Beim starken VfB. Und das ohne Fans. Mission impossible?

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
7
11
18
2
Aston Villa
Aston Villa
7
7
18
3
SC Freiburg
SC Freiburg
7
7
17
4
FC Midtjylland
FC Midtjylland
7
8
16
5
SC Braga
SC Braga
7
6
16
6
AS Rom
AS Rom
7
7
15
7
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
7
5
15
8
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
7
5
14
9
FC Porto
FC Porto
7
4
14
10
KRC Genk
KRC Genk
7
3
13
11
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
7
1
13
12
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
7
5
12
13
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
7
5
12
14
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
7
4
12
15
Bologna FC
Bologna FC
7
4
12
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
7
4
11
17
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
7
4
11
18
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
7
3
11
19
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
7
2
11
20
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
7
-2
10
21
OSC Lille
OSC Lille
7
2
9
22
SK Brann
SK Brann
7
-1
9
23
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
-5
9
24
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
7
-4
8
25
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
7
-4
7
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
7
-3
6
27
FC Basel
FC Basel
7
-3
6
28
FC Salzburg
FC Salzburg
7
-4
6
29
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
7
-7
6
30
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
7
-8
6
31
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
7
-7
4
31
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
7
-7
4
33
OGC Nizza
OGC Nizza
7
-7
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
7
-8
1
35
Malmö FF
Malmö FF
7
-10
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
7
-17
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
