Real Madrid, Inter und ManCity mächtig unter Druck

Arsenal zieht einsam seine Kreise nach dem siebten Sieg im siebten Spiel. Der FC Bayern kann mit einem Sieg gegen St-Gilloise nachziehen. Der Rest? Liefert sich ein Gemetzel um die ersten acht Plätze.

Darum gehts Riesenspannung vor der letzten Champions-League-Runde am 28. Januar

Der Cut für die direkte Achtelfinal-Quali könnte bei 16 Punkten liegen

PSG hat letzte Saison den Henkelpott von Platz 15 aus gewonnen

Alain Kunz Reporter Fussball

Es sind die beiden Spiele, die man umgehen will: die Matches mit dem technokratischen Namen «Playoffs-K.o.-Spiele». Im nasskalten Februar gegen einen Gegner, gegen den man locker ausscheiden kann. Das ist ebenso mühsam und schwerfällig wie die Leistungen einiger Aspiranten auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation. Und so kommt es um den ersten Strich herum zu einem riesigen Gerangel.

Arsenal durch, Bayern wohl auch bald

Vorne ist das makellose Arsenal mit 21 Punkten aus sieben Spielen enteilt und längst durch. Mit einem Sieg heute gegen Union St-Gilloise kann Bayern auch alles klarmachen. Und das erstaunliche Atalanta Bergamo, nur Siebter in der Serie A, öffnet sich die Tür mit einem Dreier gegen Athletic Bilbao riesig. Denn die Bergamasken kämen auf 16 Punkte. Das ist genau die Zahl, die letzte Saison gereicht hat, um unter die Top 8 zu kommen. Heuer aber ist es derart eng, dass es möglicherweise mehrere Teams mit 16 Punkten um den Strich herum geben wird. Und dann würde das Torverhältnis entscheiden. Und da steht Atalanta von den Strichklubs am zweitschlechtesten da.

Real, Inter, City, Tottenham unter Riesendruck

Nun ist auch klar: Einige Klubs stehen in der achten und letzten Runde gewaltig unter Druck. Real Madrid sollte bei Benfica nicht verlieren. Tottenham muss in Frankfurt gewinnen. Ebenso PSG gegen Newcastle. Und Sporting in Bilbao. Und Manchester City gegen Galatasaray. Und Inter Mailand in Dortmund, das keine Chance mehr auf die Top 8 hat. Und dann sind noch jene Teams, die heute spielen und sich die Quali mit zwei Siegen holen können: Atletico Madrid, Liverpool, Newcastle (die haben aber das schlechteste Torverhältnis aller Strichklubs), Chelsea und Barcelona.

PSG beweist: Muss man nicht...

Doch warum dieses Gemetzel? Fussballer lieben doch den Rhythmus mit vielen Spielen, der dann gebrochen werden würde? Und man kann auch von Platz 15 aus zu einem unvergleichlichen Höhenflug ansetzen. Auf diesem beendet Paris Saint-Germain die Ligaphase der letzten Saison, um dann den Henkelpott doch erstmals zu holen. Vielleicht haben die Jungs von Luis Enrique daran gedacht, als sie am Dienstag bei Sporting verloren haben.

Wie auch immer. Wenn Mittwochabend um 23 Uhr ist, wissen wir ganz genau, wie es vor der mörderischen letzten Runde stehen wird. Diese steigt am Mittwoch, 28. Januar. Dieses Datum sollten sich alle Fussballfreaks ganz dick in der Agenda eintragen und achtgeben, dass das Blue-Abo nicht kurz vorher abläuft. Volle Action. Alle 18 Spiele um 21 Uhr. Eine Konferenz im MTV-Video-Tempo.