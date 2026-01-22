Am 28. Januar fällt die Entscheidung: Welche Teams schaffen es in die K.o.-Phase der Champions League? Englands Klubs dominieren. Aber es kann sich noch einiges ändern in der letzten Nummer.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Sieben von acht Spieltagen sind in der Champions League absolviert. In einer Woche steigt der grosse Showdown der Liga-Phase: Am kommenden Mittwoch werden alle 18 Partien zeitgleich angepfiffen. Dann geht es um die Wurst.

Einen klaren Gewinner gibt es schon jetzt – die Premier League. Eine Runde vor Schluss liegen fünf der sechs englischen Vertreter in den Top 8 und stehen damit mit einem Bein direkt im Achtelfinal. Arsenal ist bereits sicher qualifiziert, Liverpool, Tottenham, Newcastle und Chelsea haben beste Karten. Allein Manchester City fällt bislang aus dem Rahmen. Doch auch die Citizens können es noch richten: Dafür braucht es gegen Galatasaray einen Sieg.

Serie A hinkt hinterher

Die Dominanz des englischen Fussballs ist frappant. Von einer solchen Bilanz können die anderen Top-5-Ligen – ganz zu schweigen vom restlichen Europa – derzeit nur träumen. Spanien (Real Madrid), Frankreich (PSG) und Deutschland (Bayern München) sind aktuell jeweils nur mit einem Team unter den besten Acht vertreten.

Die Serie A sucht man in den Top 8 hingegen vergebens. Verantwortlich dafür sind unter anderem die jüngsten Niederlagen von Inter und Atalanta. Wollen sich die beiden noch direkt für den Achtelfinal qualifizieren, ist am letzten Spieltag ein Sieg Pflicht – und das jeweils auswärts. Inter gastiert bei Dortmund, Atalanta trifft in Brüssel auf Union Saint-Gilloise. Auch Juventus hat noch Chancen auf die direkte Qualifikation, muss dafür aber zunächst Monaco bezwingen. Und dann müssen die Resultate auf den anderen Plätzen stimmen.

Sowieso kann am letzten Spieltag die Tabelle nochmals durcheinandergewirbelt werden. Von PSG auf Platz 6 bis Atalanta auf Platz 13 haben alle 13 Punkte. Dahinter stehen Inter und Juve mit 12, der BVB mit 11 und sogar Galatasaray mit 10 Punkten haben rein rechnerisch noch Chancen auf die Top 8. Insgesamt spielen also noch 15 Teams um die sechs freien Achtelfinal-Direktplätze.

Machtverhältnisse zementiert

Im Gegensatz zur La Liga und der Bundesliga hat die Serie A noch kein Team, das bereits ausgeschieden ist. Für Villarreal und Eintracht Frankfurt ist der Traum von der K.o-Phase hingegen schon vorzeitig geplatzt. Aber Napoli liegt derzeit ausserhalb der Top 24, droht die K.o.-Phase zu verpassen. Mit Ajax Amsterdam droht einem weiteren grossen Namen dieses Schicksal.

Wer schon weiter oder out ist Bereits sicher im Achtelfinal:

Arsenal

Bayern München Bereits sicher in der K.-o.-Runde (Achtelfinale oder K.-o.-Runden-Play-offs):

Real Madrid

Liverpool

Tottenham

Paris Saint-Germain

Newcastle

Chelsea

Barcelona

Sporting Lissabon

Manchester City

Atlético Madrid

Atalanta

Inter

Juventus Bereits ausgeschieden:

Eintracht Frankfurt

Slavia Prag

Qairat Almaty

Aber die Zwischenbilanz dieser Champions-League-Saison fällt klar aus: Die Grossen werden immer grösser, die Kluft zwischen den finanzstarken Top-Klubs und den kleineren Teams wächst weiter. Während die englischen Schwergewichte die Spitze dominieren, geraten kleinere Ligen und Klubs zunehmend ins Hintertreffen.

Aserbaidschan-Klub als Überraschung

Platz für Überraschungen bleibt rar, aber er ist durchaus da. In den Top 24 sticht vor allem ein Klub heraus, den vor Turnierstart kaum jemand so weit vorne erwartet hätte: Karabach aus Aserbaidschan. Dem Verein winkt erstmals die Teilnahme an der K.o.-Phase der Champions League. Die Hürde könnte jedoch kaum grösser sein – ausgerechnet im letzten Gruppenspiel wartet ein Auswärtsspiel in Liverpool.

Am kommenden Mittwoch entscheidet sich beim grossen Showdown, welche Teams den Sprung in die K.o-Phase schaffen – und welche ihre Champions-League-Saison vorzeitig beenden müssen.

