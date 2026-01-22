DE
Premier League dominiert – aber kommts zum grossen Umsturz in der letzten Runde?
Die heisse Ausgangslage in der Champions League

Am 28. Januar fällt die Entscheidung: Welche Teams schaffen es in die K.o.-Phase der Champions League? Englands Klubs dominieren. Aber es kann sich noch einiges ändern in der letzten Nummer.
Publiziert: 07:19 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/5
Arsenal ist aktuell das Mass aller Dinge in der Champions League.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Sieben von acht Spieltagen sind in der Champions League absolviert. In einer Woche steigt der grosse Showdown der Liga-Phase: Am kommenden Mittwoch werden alle 18 Partien zeitgleich angepfiffen. Dann geht es um die Wurst.

Einen klaren Gewinner gibt es schon jetzt – die Premier League. Eine Runde vor Schluss liegen fünf der sechs englischen Vertreter in den Top 8 und stehen damit mit einem Bein direkt im Achtelfinal. Arsenal ist bereits sicher qualifiziert, Liverpool, Tottenham, Newcastle und Chelsea haben beste Karten. Allein Manchester City fällt bislang aus dem Rahmen. Doch auch die Citizens können es noch richten: Dafür braucht es gegen Galatasaray einen Sieg.

Serie A hinkt hinterher

Die Dominanz des englischen Fussballs ist frappant. Von einer solchen Bilanz können die anderen Top-5-Ligen – ganz zu schweigen vom restlichen Europa – derzeit nur träumen. Spanien (Real Madrid), Frankreich (PSG) und Deutschland (Bayern München) sind aktuell jeweils nur mit einem Team unter den besten Acht vertreten.

Die Serie A sucht man in den Top 8 hingegen vergebens. Verantwortlich dafür sind unter anderem die jüngsten Niederlagen von Inter und Atalanta. Wollen sich die beiden noch direkt für den Achtelfinal qualifizieren, ist am letzten Spieltag ein Sieg Pflicht – und das jeweils auswärts. Inter gastiert bei Dortmund, Atalanta trifft in Brüssel auf Union Saint-Gilloise. Auch Juventus hat noch Chancen auf die direkte Qualifikation, muss dafür aber zunächst Monaco bezwingen. Und dann müssen die Resultate auf den anderen Plätzen stimmen.

Sowieso kann am letzten Spieltag die Tabelle nochmals durcheinandergewirbelt werden. Von PSG auf Platz 6 bis Atalanta auf Platz 13 haben alle 13 Punkte. Dahinter stehen Inter und Juve mit 12, der BVB mit 11 und sogar Galatasaray mit 10 Punkten haben rein rechnerisch noch Chancen auf die Top 8. Insgesamt spielen also noch 15 Teams um die sechs freien Achtelfinal-Direktplätze.

Machtverhältnisse zementiert

Im Gegensatz zur La Liga und der Bundesliga hat die Serie A noch kein Team, das bereits ausgeschieden ist. Für Villarreal und Eintracht Frankfurt ist der Traum von der K.o-Phase hingegen schon vorzeitig geplatzt. Aber Napoli liegt derzeit ausserhalb der Top 24, droht die K.o.-Phase zu verpassen. Mit Ajax Amsterdam droht einem weiteren grossen Namen dieses Schicksal.

Wer schon weiter oder out ist

Bereits sicher im Achtelfinal:
Arsenal
Bayern München

Bereits sicher in der K.-o.-Runde (Achtelfinale oder K.-o.-Runden-Play-offs):
Real Madrid
Liverpool
Tottenham
Paris Saint-Germain
Newcastle
Chelsea
Barcelona
Sporting Lissabon
Manchester City
Atlético Madrid
Atalanta
Inter
Juventus

Bereits ausgeschieden:
Eintracht Frankfurt
Slavia Prag
Qairat Almaty
Villarreal

Bereits sicher im Achtelfinal:
Arsenal
Bayern München

Bereits sicher in der K.-o.-Runde (Achtelfinale oder K.-o.-Runden-Play-offs):
Real Madrid
Liverpool
Tottenham
Paris Saint-Germain
Newcastle
Chelsea
Barcelona
Sporting Lissabon
Manchester City
Atlético Madrid
Atalanta
Inter
Juventus

Bereits ausgeschieden:
Eintracht Frankfurt
Slavia Prag
Qairat Almaty
Villarreal

Aber die Zwischenbilanz dieser Champions-League-Saison fällt klar aus: Die Grossen werden immer grösser, die Kluft zwischen den finanzstarken Top-Klubs und den kleineren Teams wächst weiter. Während die englischen Schwergewichte die Spitze dominieren, geraten kleinere Ligen und Klubs zunehmend ins Hintertreffen.

Aserbaidschan-Klub als Überraschung

Platz für Überraschungen bleibt rar, aber er ist durchaus da. In den Top 24 sticht vor allem ein Klub heraus, den vor Turnierstart kaum jemand so weit vorne erwartet hätte: Karabach aus Aserbaidschan. Dem Verein winkt erstmals die Teilnahme an der K.o.-Phase der Champions League. Die Hürde könnte jedoch kaum grösser sein – ausgerechnet im letzten Gruppenspiel wartet ein Auswärtsspiel in Liverpool.

Am kommenden Mittwoch entscheidet sich beim grossen Showdown, welche Teams den Sprung in die K.o-Phase schaffen – und welche ihre Champions-League-Saison vorzeitig beenden müssen.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
7
18
21
2
Bayern München
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool FC
Liverpool FC
7
6
15
5
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
7
8
14
6
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
7
10
13
7
Newcastle United
Newcastle United
7
10
13
8
Chelsea FC
Chelsea FC
7
6
13
9
FC Barcelona
FC Barcelona
7
5
13
10
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
7
5
13
11
Manchester City
Manchester City
7
4
13
12
Atletico Madrid
Atletico Madrid
7
3
13
13
Atalanta BC
Atalanta BC
7
1
13
14
Inter Mailand
Inter Mailand
7
6
12
15
Juventus Turin
Juventus Turin
7
4
12
16
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray SK
Galatasaray SK
7
0
10
18
Qarabag FK
Qarabag FK
7
-2
10
19
Olympique Marseille
Olympique Marseille
7
0
9
20
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
7
-4
9
21
AS Monaco
AS Monaco
7
-6
9
22
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
7
1
8
23
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
-4
8
24
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
7
-5
8
25
SSC Neapel
SSC Neapel
7
-5
8
26
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
7
-6
8
27
FC Brügge
FC Brügge
7
-5
7
28
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
7
-2
6
29
SL Benfica
SL Benfica
7
-4
6
30
Pafos FC
Pafos FC
7
-6
6
31
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
7
-10
6
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
7
-12
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
7
-9
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
7
-11
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
7
-10
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
7
-14
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FK Kairat Almaty
FK Kairat Almaty
Paphos FC
Paphos FC
FK Karabach Agdam
FK Karabach Agdam
Royale Union Saint-Gilloise
Royale Union Saint-Gilloise
Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
Slavia Prag
Slavia Prag
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Benfica Lissabon
Benfica Lissabon
FC Brügge
FC Brügge
Champions League
Champions League
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
AS Monaco
AS Monaco
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Villarreal
Villarreal
Real Madrid
Real Madrid
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
FC Barcelona
FC Barcelona
Atlético Madrid
Atlético Madrid
SSC Neapel
SSC Neapel
Juventus Turin
Juventus Turin
Inter Mailand
Inter Mailand
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Newcastle United
Manchester City
Manchester City
Liverpool
Liverpool
Chelsea
Chelsea
Arsenal
Arsenal
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern München
FC Bayern München
