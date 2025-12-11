Nach den knappen Siegen gegen Grand-Saconnex und Winterthur geht der FCB in der Europa League gegen Aston Villa für einmal nicht als Favorit ins Spiel. Trainer Ludovic Magnin (46) rechnet sich trotzdem etwas aus.

Darum gehts FC Basel als klarer Aussenseiter gegen Aston Villa in Europa League

Magnin sieht Herausforderung als Chance für mutigen Auftritt

Aston Villas Kaderwert über 500 Millionen Franken, FCB bei 80 Millionen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucas Werder Reporter Fussball

Für den Platz an der Spitze reicht es nicht ganz. Trotz eines Gesamtkaderwerts von über 500 Millionen Franken muss sich Aston Villa in der Rangliste der wertvollsten Europa-League-Teams mit Rang zwei begnügen. Das Kader von Liga-Konkurrent Nottingham Forest wird vom Portal «Transfermarkt» noch einmal 100 Millionen teurer eingeschätzt. Um den FCB zu übertrumpfen, reicht das aber locker. Mit einem Kaderwert von 80 Millionen liegen die Basler unter den 36 EL-Teilnehmern nur auf Platz 24. Morgan Rogers (23), Aston Villas wertvollster Spieler, kommt schon alleine auf 70 Millionen.

Logisch, gehen die Engländer am Donnerstagabend (21 Uhr) als grosser Favorit ins Duell gegen den FCB. Ludovic Magnin (46) kommt das aber gar nicht so ungelegen. Nachdem der Basler Trainer zuletzt gegen Grand-Saconnex und Winterthur nur mit viel Mühe zwei Pflichtsiege einfahren konnte, kann er mit der ungewohnt klaren Aussenseiterrolle ganz gut leben. «Es ist einfacher, in ein Spiel zu gehen, wenn du schon vorher weisst, dass du leiden musst», erklärt Magnin. «Das ist mental etwas ganz anderes, als wenn du ein Spiel dominieren willst, es dann aber plötzlich nicht so läuft und du reagieren musst.»

Shaqiri erinnert sich an magische Joggeli-Nächte

Trotzdem sei die Aufgabe gegen Aston Villa eine «brutale Challenge». Magnin: «Wir wissen, dass wir gegen eine europäische Top-Mannschaft spielen, die noch vor ein paar Tagen Arsenal geschlagen hat», so der FCB-Trainer. «Ich möchte darum eine mutige Mannschaft sehen, die sich nicht zu viele Gedanken macht.» Trotz der klaren Rollenverteilung rechnet sich Magnin durchaus etwas aus. «Wir werden uns nicht verstecken. Wir haben als FC Basel auch Ansprüche an uns selbst.»

Für diese haben die Bebbi in der Vergangenheit selbst gesorgt – insbesondere mit magischen Heimauftritten gegen Klubs aus England. In den letzten 15 Jahren hat der FCB im heimischen Joggeli Chelsea, Liverpool, Tottenham und Manchester United bezwungen. Die Red Devils sogar zweimal. «Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, was hier möglich ist», so Xherdan Shaqiri. Der FCB-Captain weiss, was es braucht, um erneut einen Exploit gegen einen Premier-League-Klub zu schaffen: «Wir müssen weniger Fehler machen als in den letzten Spielen. Eine Mannschaft mit einer solchen Qualität nutzt das knallhart aus», so Shaqiri.

Bei einem Kaderwert von über 500 Millionen ist diese Qualität bei Aston Villa zweifelsohne vorhanden.

4:03 Highlights im Video: Abpraller wird Winti zum Verhängnis, Tsunemoto staubt ab

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos