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UEFA Europa League: SL Benfica - FC St. Gallen (30.07.2026)
SL Benfica
21:00
FC St. Gallen
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SL Benfica
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
FC St. Gallen
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Florian
Badstubner
Deutschland
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Lissabon, Portugal
Estadio da Luz
Kapazität
64'642
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