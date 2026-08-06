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UEFA Europa League: Kuopion Palloseura - CS Universitatea Craiova 1948 (06.08.2026)
Kuopion Palloseura
17:00
CS Universitatea Craiova 1948
Zum Fussball-Kalender
Kuopion Palloseura
Ab 17:00 Uhr
Vs
CS Universitatea Craiova 1948
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Kuopion Palloseura - CS Universitatea Craiova 1948
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Ondrej
Berka
Tschechien
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Donnerstag
06. August 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Kuopio, Finnland
Savon Sanomat Areena
Kapazität
5'300
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