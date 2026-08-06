DE
FR
Abonnieren
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
17:00
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
Zum Fussball-Kalender
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
Ab 17:00 Uhr
Vs
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Europa League
Kuopion Palloseura - CS Universitatea Craiova 1948

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Ondrej
Berka
Tschechien
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Kuopio, Finnland
Savon Sanomat Areena
Kapazität
5'300
In diesem Artikel erwähnt
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
CS U Craiova
CS U Craiova
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Kuopion Palloseura
        Kuopion Palloseura
        CS U Craiova
        CS U Craiova