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FK Crvena Zvezda Belgrade - FC Viktoria Pilsen

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Schiedsrichter
Referee
Espen
Andreas Eskas
Norwegen
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Belgrad, Serbien
Stadion Rajko Mitic
Kapazität
55'538
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