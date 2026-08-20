DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: FK Crvena Zvezda Belgrade - FC Viktoria Pilsen (20.08.2026)
FK Crvena Zvezda Belgrade
20:00
FC Viktoria Pilsen
Zum Fussball-Kalender
FK Crvena Zvezda Belgrade
Ab 20:00 Uhr
Vs
FC Viktoria Pilsen
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
FK Crvena Zvezda Belgrade - FC Viktoria Pilsen
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Espen
Andreas Eskas
Norwegen
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Belgrad, Serbien
Stadion Rajko Mitic
Kapazität
55'538
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Roter Stern Belgrad
Viktoria Pilsen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Roter Stern Belgrad
Viktoria Pilsen