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UEFA Europa League: FC Viktoria Pilsen - FK Crvena Zvezda Belgrade (27.08.2026)
FC Viktoria Pilsen
19:00
FK Crvena Zvezda Belgrade
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FC Viktoria Pilsen
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:3
Vs
FK Crvena Zvezda Belgrade
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Danny
Desmond Makkelie
Niederlande
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Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Pilsen, Tschechien
Doosan Arena
Kapazität
11'700
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