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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:3
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FC Viktoria Pilsen - FK Crvena Zvezda Belgrade

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Schiedsrichter
Referee
Danny
Desmond Makkelie
Niederlande
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Pilsen, Tschechien
Doosan Arena
Kapazität
11'700
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