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Schiedsrichter
Referee
Luca
J. Pairetto
Italien
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
St.Gallen, Schweiz
Kybunpark
Kapazität
19'456
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