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FC Ararat Armenia
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18:00
CS Universitatea Craiova 1948
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Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
CS Universitatea Craiova 1948
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FC Ararat Armenia - CS Universitatea Craiova 1948

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Schiedsrichter
Referee
Donatas
Rumsas
Litauen
Anstoss
Donnerstag
27. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Eriwan, Armenien
Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion
Kapazität
14'403
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