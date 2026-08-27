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Europa League
UEFA Europa League: FC Ararat Armenia - CS Universitatea Craiova 1948 (27.08.2026)
FC Ararat Armenia
18:00
CS Universitatea Craiova 1948
Zum Fussball-Kalender
FC Ararat Armenia
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
CS Universitatea Craiova 1948
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FC Ararat Armenia - CS Universitatea Craiova 1948
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Donatas
Rumsas
Litauen
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Donnerstag
27. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Eriwan, Armenien
Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion
Kapazität
14'403
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