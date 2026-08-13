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CS Universitatea Craiova 1948
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19:00
Kuopion Palloseura
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CS Universitatea Craiova 1948
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
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UEFA Europa League
CS Universitatea Craiova 1948 - Kuopion Palloseura

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Schiedsrichter
Referee
Nenad
Minakovic
Serbien
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Krajowa, Rumänien
Ion-Oblemenco-Stadion
Kapazität
30'944
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CS U Craiova
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