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CS Universitatea Craiova 1948
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FC Ararat Armenia
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Ab 19:00 Uhr
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CS Universitatea Craiova 1948 - FC Ararat Armenia

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Schiedsrichter
Referee
Nick
Walsh
Schottland
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Krajowa, Rumänien
Ion-Oblemenco-Stadion
Kapazität
30'944
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