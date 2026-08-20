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UEFA Europa League: CS Universitatea Craiova 1948 - FC Ararat Armenia (20.08.2026)
CS Universitatea Craiova 1948
19:00
FC Ararat Armenia
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CS Universitatea Craiova 1948
Ab 19:00 Uhr
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FC Ararat Armenia
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Schottland
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Donnerstag
20. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Krajowa, Rumänien
Ion-Oblemenco-Stadion
Kapazität
30'944
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