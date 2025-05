Englische Fans liefern sich Strassenschlacht in Spanien vor Europa-League-Final

1/6 Manchester United spielt die mit Abstand schlechteste Saison der Vereinsgeschichte. Foto: Getty Images

Darum gehts Tottenham und Manchester United kämpfen um Europa-League-Titel und Champions-League-Qualifikation

Ange Postecoglou und Ruben Amorim stehen unter Druck

ManUtd hat 19 Punkte weniger als in ihrer bisher schlechtesten Saison

«In meinem zweiten Jahr gewinne ich immer Titel», sagte Tottenham-Trainer Ange Postecoglou (59) im September. Gealtert ist diese Aussage mit Blick auf die heimischen Wettbewerbe ziemlich schlecht. Ein Halbfinal-Aus im Liga-Cup, ein Achtelfinal-Aus im FA Cup und Rang 17 (!) in der Premier League stehen zu Buche.

Eine Chance, sein Versprechen einzulösen und damit die Saison der Spurs noch zu retten, hat der Australier allerdings noch. Mit einem Sieg im Europa-League-Final am Mittwochabend könnten die Londoner den ersten internationalen Titel seit 41 Jahren gewinnen. Für Postecoglou ist das wohl nötig, wenn er auch nächste Saison an der Seitenlinie der Spurs stehen will.

«Es ist ein Riesending»

Um seinen Job spielt sein Gegenüber Ruben Amorim (40) nicht – das berichtet zumindest Transfer-Insider Fabrizio Romano. Weniger wichtig ist das Spiel für Manchester United trotzdem nicht. Mit 39 Punkten liegen die Red Devils in der Liga nur einen Zähler vor Tottenham. Bei noch einem ausstehenden Spiel hat ManUtd damit 19 (!) Punkte weniger auf dem Konto, als in der bisher schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte (2021/22).

Essenziell ist das Spiel allerdings nicht nur, weil ManUtd in einer verkorksten Saison doch noch einen Titel gewinnen könnte, sondern weil dies auch gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Champions League wäre. «Es ist sehr wichtig für uns, ein Riesending, und wir wollen unseren Fans unbedingt den Titel schenken», sagt Amorim auf der Vereinswebseite.

Tottenham im Vorteil?

Das Team, das wohl mit dem leicht besseren Gefühl in den Final geht, sind allerdings die Spurs. Alle drei Duelle mit den Red Devils konnten die Londoner in dieser Saison für sich entscheiden.

Krawall statt Vorfreude

Während in Bilbao Partystimmung herrscht, eskaliert die Lage im benachbarten San Sebastian: Nur einen Tag vor dem grossen Final fliegen plötzlich die Fäuste. Schockierende Szenen spielen sich am Abend in den Strassen der baskischen Stadt ab. Videos zeigen, wie sich Anhänger der beiden englischen Topklubs wüst beschimpfen, anbrüllen – und schliesslich aufeinander losgehen.

Dann fliegt alles: Fäuste, Mülleimer, Bierbecher – sogar Tische. Wie «The Sun» berichtet, schlagen Anwohner gegen 21:20 Uhr Alarm. Die Polizei rückt an – und bringt die Situation schnell wieder unter Kontrolle.