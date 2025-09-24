DE
FR
Abonnieren
Foto: Pius Koller

Duell von Abrashis Ex-Klubs
«Mit Freiburgs Grifo telefoniere ich täglich»

Fünfeinhalb Jahre lief Amir Abrashi für den SC Freiburg auf. Und auch beim FCB hat der 35-Jährige eine Vergangenheit. Jetzt kann der GC-Captain das Europa-League-Spiel zwischen seinen beiden Ex-Klubs kaum erwarten.
Publiziert: vor 51 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/10
Amir Abrashi muss bei GC derzeit verletzt aussetzen.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Amir Abrashi freut sich auf das Europa-League-Spiel zwischen Basel und Freiburg
  • Abrashi lobt Freiburgs Entwicklung und pflegt enge Beziehungen zu Ex-Mitspielern
  • Der 51-fache albanische Nationalspieler spielte fünfeinhalb Jahre für Freiburg
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Es gibt Spiele, da ärgert sich Amir Abrashi (35) richtig, dass er zum Zuschauen gezwungen ist. Zum Beispiel der knappe 1:0-Sieg seiner Hoppers im Cup gegen Bellinzona, den der GC-Captain aufgrund einer hartnäckigen Wadenverletzung verpasst hat. Doch es gibt auch Spiele, bei denen es Abrashi geniesst, als Zuschauer im Stadion zu sitzen. Dazu gehört das Duell seiner beiden Ex-Klubs Basel und Freiburg, die am Mittwochabend (21 Uhr) zum Start der Europa League aufeinandertreffen. «Ich habe mich riesig gefreut, als ich die Auslosung gesehen habe», so Abrashi.

Fünfeinhalb Jahre lang war der Mittelfeldspieler in Freiburg unter Vertrag gestanden, bevor er 2021 in die Schweiz zurückkehrte. Mit dem Klub von damals lasse sich der heutige SCF aber nur noch schwer vergleichen. «Sie haben eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht», sagt Abrashi. Der Klub hat sich in den vergangenen Jahren in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga etabliert. In den vergangenen vier Saisons qualifizierte man sich drei Mal für die Europa League.

Doch was ist das Geheimnis hinter dem Freiburger Erfolg? «Dahinter steckt jahrelange gute Arbeit und eine klare Vereinsphilosophie», sagt Abrashi. An seiner Verbundenheit zu Freiburg hat der Höhenflug der Breisgauer nichts verändert. Mit vielen seiner ehemaligen Mitspieler pflegt er noch immer ein freundschaftliches Verhältnis. Von Spielmacher Vincenzo Grifo (32) ist er sogar der Trauzeuge. «Wir telefonieren täglich», verrät Abrashi.

Schusters Erfolg keine Überraschung

Auch zu Trainer Julian Schuster (40) hat der Thurgauer eine besondere Verbindung. «Er war damals Captain. Aber als ich nach Freiburg kam, habe ich ihm den Stammplatz geklaut», erinnert sich Abrashi. Gelitten hat das Verhältnis der beiden darunter aber nicht. «Er ist ein super Typ!»

Im vergangenen Sommer trat Schuster die Nachfolge von Trainerlegende Christian Streich (60) an und führte den SCF in seiner ersten Saison als Cheftrainer gleich auf den fünften Tabellenplatz. Dafür wurde Schuster in Deutschland zum Trainer des Jahres gewählt. Für Abrashi keine Überraschung. «Schon als Spieler hat man gemerkt, dass er ein richtig guter Coach werden wird. Und Julian kennt den Klub so gut wie kaum jemand anders», so Abrashi.

Abrashis unglückliche Zeit in Basel

Am Mittwochabend wird der 51-fache albanische Nationalspieler im Europark-Stadion dem SCF die Daumen drücken. Obwohl mit Xherdan Shaqiri (34) und Dominik Schmid (28) auch bei den Baslern gute Freunde unter Vertrag stehen – und Abrashi nach seiner Zeit in Freiburg selbst ein halbes Jahr das FCB-Trikot getragen hat. «Das war damals aber leider ein unglücklicher Zeitpunkt, um nach Basel zu wechseln», erinnert er sich.

Bereut hat er den Wechsel aber nie. «Schliesslich bin ich auch deswegen am Ende wieder bei GC gelandet», so Abrashi. Für seinen Herzensklub möchte er schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen. Noch muss sich der Captain aber gedulden. «Bei einer solchen Verletzung ist immer Vorsicht geboten», sagt er. Immerhin ist der Routinier inzwischen wieder teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das Comeback dürfte in den nächsten Wochen folgen.

Mehr zum FCB
FCB-Verteidiger Adjetey und sein steiniger Weg zum Profi
Vater starb bei Unfall
FCB-Verteidiger Adjetey und sein steiniger Weg zum Profi
Das musst du zur Europa League wissen
Schweizer, Preisgeld, Modus
Das musst du zur Europa League wissen
Nati-Juwel Manzambi ist schon auf dem Radar der Top-Klubs
Statistisch an Yamal dran
Nati-Juwel Manzambi ist schon auf dem Radar der Top-Klubs
Rolle rückwärts – muss der FCB im Cup jetzt doch nach Genf?
Mit Video
Ernüchterung beim Gegner
Rolle rückwärts – muss der FCB im Cup jetzt doch nach Genf?
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AS Rom
AS Rom
0
0
0
1
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
1
Bologna FC
Bologna FC
0
0
0
1
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
0
0
0
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
0
0
0
1
FC Porto
FC Porto
0
0
0
1
FC Salzburg
FC Salzburg
0
0
0
1
FC Utrecht
FC Utrecht
0
0
0
1
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
0
0
0
1
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
0
0
0
1
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
0
0
0
1
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
0
0
0
1
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
0
0
0
1
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
0
0
0
1
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
0
0
0
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
0
0
0
1
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
0
0
0
1
KRC Genk
KRC Genk
0
0
0
1
OSC Lille
OSC Lille
0
0
0
1
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
0
0
0
1
Malmö FF
Malmö FF
0
0
0
1
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
1
OGC Nizza
OGC Nizza
0
0
0
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0
0
0
1
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
0
0
0
1
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
0
0
0
1
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
0
0
0
1
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
0
0
0
1
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
0
0
0
1
SC Braga
SC Braga
0
0
0
1
SC Freiburg
SC Freiburg
0
0
0
1
SK Brann
SK Brann
0
0
0
1
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
0
0
0
1
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
SC Freiburg
SC Freiburg
Europa League
Europa League
Bundesliga
Bundesliga
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        Europa League
        Europa League
        Bundesliga
        Bundesliga
        FC Basel
        FC Basel