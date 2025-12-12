Im Rahmen des Europa-League-Spiels zwischen dem FC Basel und Aston Villa kam es in Basel zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt.

Darum gehts FCB-Fans griffen nach Europa-League-Spiel wohl Villa-Anhänger an, drei Verletzte

Polizei kontrollierte aggressive FCB-Fangruppe zur Deeskalation der Situation

Zehn Basler Anhänger wurden einer Personenkontrolle unterzogen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach dem Europa-League-Spiel zwischen dem FC Basel und Aston Villa (1:2) am Donnerstag kam es in der Basler Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen Fans.

Um circa 23 Uhr griffen mutmassliche FCB-Anhänger in der Steinenvorstadt gegnerische Fans an, schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Medienmitteilung. Dabei wurden drei Personen verletzt – ein englischer Polizist in Zivil und zwei Villa-Fans. Die beiden Engländer wurden für Abklärungen ins Unispital gebracht.

Laut der Polizei verhielt sich eine Gruppe FCB-Fans in der Folge weiterhin aggressiv. «Zur Gefahrenabwehr sowie zur Aufklärung der vorangegangenen Straftaten umschloss die Kantonspolizei Basel-Stadt schliesslich eine Gruppe zuvor signalisierter Basler Anhänger und unterzog diese 10 Personen einer Personenkontrolle. Die Situation konnte dadurch beruhigt werden.»

Der Polizeieinsatz endete um 2 Uhr am Freitagmorgen. Der genaue Tathergang und der Grund für die gewalttätigen Auseinandersetzungen werden noch ermittelt. Die Kantonspolizei bittet um Hinweise zur Täterschaft.

Bereits kurz vor Abpfiff verletzten sich zwei englische Fans, als im Gästesektor ein Knallkörper gezündet wurde. Eine der Personen wurde ins Spital gebracht. Auch in diesem Fall wird der genaue Hergang noch ermittelt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos