Basler gingen auf Engländer los
Verletzte bei Fan-Attacke nach Europa-League-Spiel

Im Rahmen des Europa-League-Spiels zwischen dem FC Basel und Aston Villa kam es in Basel zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt.
Publiziert: 11:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
FCB-Fans sollen nach dem Spiel gegen Aston Villa für Unruhe gesorgt haben.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • FCB-Fans griffen nach Europa-League-Spiel wohl Villa-Anhänger an, drei Verletzte
  • Polizei kontrollierte aggressive FCB-Fangruppe zur Deeskalation der Situation
  • Zehn Basler Anhänger wurden einer Personenkontrolle unterzogen
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo Steiner

Nach dem Europa-League-Spiel zwischen dem FC Basel und Aston Villa (1:2) am Donnerstag kam es in der Basler Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen Fans.

Um circa 23 Uhr griffen mutmassliche FCB-Anhänger in der Steinenvorstadt gegnerische Fans an, schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Medienmitteilung. Dabei wurden drei Personen verletzt – ein englischer Polizist in Zivil und zwei Villa-Fans. Die beiden Engländer wurden für Abklärungen ins Unispital gebracht. 

Laut der Polizei verhielt sich eine Gruppe FCB-Fans in der Folge weiterhin aggressiv. «Zur Gefahrenabwehr sowie zur Aufklärung der vorangegangenen Straftaten umschloss die Kantonspolizei Basel-Stadt schliesslich eine Gruppe zuvor signalisierter Basler Anhänger und unterzog diese 10 Personen einer Personenkontrolle. Die Situation konnte dadurch beruhigt werden.»

Der Polizeieinsatz endete um 2 Uhr am Freitagmorgen. Der genaue Tathergang und der Grund für die gewalttätigen Auseinandersetzungen werden noch ermittelt. Die Kantonspolizei bittet um Hinweise zur Täterschaft. 

Bereits kurz vor Abpfiff verletzten sich zwei englische Fans, als im Gästesektor ein Knallkörper gezündet wurde. Eine der Personen wurde ins Spital gebracht. Auch in diesem Fall wird der genaue Hergang noch ermittelt. 

