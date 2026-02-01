DE
FR
Abonnieren

«Er ordnet dem Erfolg alles unter»
Titel-Garant Lichtsteiner will den FCB wieder auf Kurs bringen

Stephan Lichtsteiner definiert sich über Titel. Mit Juve, Lazio und GC holt er reihenweise Trophäen. Für sein Profi-Coach-Debüt hat sich der Ex-Nati-Captain nun mit dem FC Basel den grössten Schweizer Klub ausgesucht. Mutig oder übermütig?
Kommentieren
Foto: TOTO MARTI
Der neue Basel-Coach Stephan Lichtsteiner im Porträt

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
Schoch&amp;amp;Raz07.jpg
Sven SchochReporter Sport
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten

Vor knapp einer Woche ist Wettswil-Coach Stephan Lichtsteiner (42) im Rahmen seiner Ausbildung für die Uefa-Pro-Lizenz Gast bei Ex-Weltmeister Cesc Fabregas, der Como an die erweiterte Spitze der Serie A geführt hat. Am Dienstagmorgen sitzt Lichtsteiner im St.-Jakob-Park auf dem Podium und erklärt, wie er 24 Stunden nach der Freistellung von Ludovic Magnin den FC Basel als neuer Chef an der Linie zurück zu alter Grösse führen will.

Zwei Tage später scheidet er gegen Viktoria Pilsen (0:1) aus der Europa League aus. Die Nachrichtenlage ist intensiv, die Flut an Reaktionen ebenfalls: «Ich habe nicht alles gelesen, mein Fokus liegt auf dem FCB», sagt Lichtsteiner. Und klar ist auch: Er steht ab sofort selber wieder landesweit im Mittelpunkt. Die Fans von Rotblau reagieren mehrheitlich skeptisch auf den prominenten Namen. Ihr Tenor: Die Klubchefs fahren mit dem Engagement des Trainer-Rookies eine High-Risk-Strategie. 

Der neue Chef-Trainer rollt an: Stephan Lichtsteiner steht ab sofort bei FC Basel in der Verantwortung.
Foto: Toto Marti

Die spürbaren Vorbehalte im pulsierenden Basler Umfeld lösen bei Lichtsteiner keine Selbstzweifel aus: «Das Risiko ist da, es folgen Big Games. Ich habe die Überzeugung, diese riesige Chance zu packen.» Den ersten Termin mit den Journalisten moderiert er unaufgeregt. Die Impressionen von ihm als Spieler werden zum Thema; sein offensichtlicher Ehrgeiz, seine Verbissenheit, seine Mentalität, Konflikte nicht auszusitzen. Auf die Optik von früher reagiert der langjährige Captain des Nationalteams gelassen: «Ich bin kein böser Mensch. Aber ihr seht mich beim Arbeiten. Da geht es um Leistung, um Siege und nicht darum, Spässchen zu machen.»

Anpfiff in Basel: 24 Stunden nach der Entlassung von Ludovic Magnin leitet der 108-fache Ex-Nationalspieler beim Titelhalter die erste Trainingseinheit.
Foto: TOTO MARTI

Pragmatismus, ein ausgeprägtes Arbeitsethos und ein detaillierter Plan, wie die Aufgabe zu bewältigen ist. So hat der siebenfache Serie-A-Champion als Verteidiger funktioniert, mit einer vergleichbaren Linie startet Lichtsteiner beim Super-League-Koloss in Basel. 

Benaglios Prognose

Im Schweizer Fussball gehört der Innerschweizer zur obersten Etage. Als Spieler prägt er als gesetzter Rechtsverteidiger die beste Juve-Squadra der letzten 25 Jahre mit. In der Garderobe mit den italienischen Weltmeister-Granden Gigi Buffon und Andrea Pirlo gehört der temperamentvolle und wortgewaltige Schweizer zu den Leadern – noch heute pflegt er mit den damaligen Meisterhelden regen Kontakt. GC, Lille, Lazio, Juventus, Arsenal und im Corona-Spätherbst Augsburg.

Stephan Lichtsteiner feiert 2018 seinen siebten Meistertitel mit Juve – hier mit Giorgio Chiellini (links).
Foto: TOTO MARTI

Abgesehen von seinem Bundesliga-Gastspiel geht es an allen Adressen um Siege, um Titel. «Darum geht es im Fussball. Titel bleiben in Erinnerung, sie definieren die Karriere, den eigenen Weg.» 17 Trophäen hat der zweifache Champions-League-Finalist gewonnen; nie als Mitläufer, immer als furchtloser Akteur mit plausiblen Ideen und unmissverständlichen Wortmeldungen. So ist er bereits als 18-jähriger Profi-Emporkömmling bei GC aufgefallen. 

Der Trainer-Rookie und sein Sportchef: Ex-Nati-Captain Lichtsteiner (links) und Daniel Stucki.
Foto: TOTO MARTI

Die Rhetorik gehört zu seinen Stärken. Er wird seine Mitarbeiter und seine Spieler herausfordern. Kompromisslose Ansagen haben ihn schon früher vom Durchschnitt abgehoben. Als Leader unter Vladimir Petkovic hat er in der Garderobe immer wieder für ein zielorientiertes Klima gesorgt und sein taktisches Verständnis demonstriert. Sein enger Wegbegleiter Diego Benaglio hat im Blick schon vor einem Jahr den baldigen Trainer-Aufstieg Lichtsteiners prognostiziert: «Ich weiss, wie sensationell er in der Nationalmannschaft seine Rolle als Captain eingenommen hat. Was die Menschenführung angeht, hat er in den letzten Jahren extrem viel gelernt.»

2014: Stephan Lichtsteiner (rechts) und Diego Benaglio.
Foto: TOTO MARTI

Und schiebt nach, was viele mit dem Luzerner verbinden: «Er ordnet dem Erfolg alles unter. Wenn du ganz oben ankommen willst, braucht es das.»

Mehr zum Thema Stephan Lichtsteiner
Ex-Nati-Captain ist heisser Kandidat als Magnin-Nachfolger
Trainer-Hammer beim FCB?
Ex-Nati-Captain ist heisser Kandidat als Magnin-Nachfolger
«Selbst wenn er das grösste Trainer-Talent der Welt ist»
3:20
Passt Lichtsteiner zum FCB?
«Selbst wenn er das grösste Trainer-Talent der Welt ist»
«Wir sind schon lange in Kontakt»
Mit Video
«Vertrauensperson ist wichtig»
Lichtsteiner kommt nicht alleine nach Basel

Solidarität und eine grosse Geste

Lichtsteiner hat seine Laufbahn seit seinem Rückzug als Spieler Schritt für Schritt geplant. Zur persönlichen Horizonterweiterung gehört auch sein Engagement im Verwaltungsrat des HC Lugano. Für ihn stand trotz wirtschaftlicher Absicherung nie zur Debatte, seine Sport-Passion zur Seite zu stellen.

Lichtsteiner 2021 in der Resega in Lugano.
Foto: Toto Marti

Und er hat die Demut aufgebracht, nach 108 Länderspielen und hoch dekorierter Vergangenheit bei Juventus ganz unten einzusteigen. Bei den FCB-Junioren, später dann im Verein seines Wohnorts Wettswil-Bonstetten. Beim Gang in die Viertklassigkeit ist ihm bewusst, dass das Team-Management wichtiger ist als die taktischen Finessen. Seine Entschlossenheit, seine erhöhte Betriebstemperatur bekommt dann und wann auch die Amateur-Konkurrenz zu spüren: «Es wird nie einen Lichtsteiner geben, der nicht ans Limit geht im Fussball. Das gibt es einfach nicht. Emotionen sind Teil meiner Identität.» 

2016: Stephan Lichtsteiner mit seiner Frau Manuela, Tochter Kim Noémi und Sohn Noe Fabio.
Foto: TOTO MARTI

Und nun also tritt er heraus aus der Anonymität der Viertklassigkeit, zurück auf die nationale Bühne. In Basel wird sein Temperament eine Rolle spielen. Lichtsteiner muss seine Energie kanalisieren, seinen Pulsschlag unter Kontrolle haben. Nicht jeder wird seinem vorgelebten Perfektionismus folgen können. «Es geht um die richtige Balance.» Das Bild wird grösser, das Rampenlicht ebenso. Jede Gefühlsregung wird registriert, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Seine Beziehung mit dem Basler König Xherdan Shaqiri wird unter der Lupe begutachtet.

Ganz entscheidend für eine gute Zukunft Lichtsteiners: das Verhältnis zwischen dem neuen Chef mit seinem Captain Xherdan Shaqiri.
Foto: TOTO MARTI

Lichtsteiner sagt: «Es geht darum, zusammen Lösungen zu finden.» So wie einst in der gemeinsamen Nati-Zeit. Er wolle nicht den Chef markieren. Und Shaqiri wird nicht vergessen haben, wie Lichtsteiner an der WM in Russland 2018 im aufgeheizten Duell mit Serbien aus Solidarität den Doppel-Adler formte.

WM 2018: Lichtsteiner jubelt mit seinen Nati-Kollegen gegen Serbien.
Foto: TOTO MARTI

Knapp acht Jahre später geht es in einem anderen Kontext wieder um Signale, um Kommunikation, um Inhalte: «Sie müssen mir mein Spiel abkaufen!» Er denkt dabei an Shaqiri und die kritischen Anhänger des Meisters. 

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Lazio Rom
Lazio Rom
FC Basel
FC Basel
Juventus Turin
Juventus Turin
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen