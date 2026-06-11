Der FC Bayern München wird sich in Kürze wohl die Dienste von Nathaniel Brown sichern. Der deutsche Nationalspieler weilt mit dem DFB-Team an der WM in den USA, könnte aber noch vor dem ersten Spiel den Klub wechseln.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nathaniel Brown schwebt derzeit auf Wolke 7, da er mit Deutschland erstmals an einer WM dabei ist. Und auch auf Klubebene gehts für den Aussenverteidiger steil bergauf, wie «Bild» weiss. Demnach steht der 22-Jährige unmittelbar vor dem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Bayern München.

Den beiden Sportvorständen Markus Krösche (Frankfurt) und Max Eberl (Bayern) sei dem Bericht zufolge ein Durchbruch bei den Verhandlungen gelungen. Die Ablösesumme soll knapp 60 Millionen Franken betragen, aber auch noch für den letzten Knackpunkt sorgen. Denn die Frankfurter fordern, dass die Boni im Verhältnis zur fixen Summe nicht zu hoch ausfallen.

Doch zu einem zähen Ringen soll der Brown-Wechsel nicht werden. So strebe man einen Vollzug noch vor dem ersten WM-Spiel der Deutschen am Sonntag gegen Curaçao (19 Uhr) an. Den Medizincheck könnte Brown auch in den USA absolvieren.

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